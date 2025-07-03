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Новости Фото Задержание корректировщиков
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Корректировали удары по Краматорску: задержаны два агента РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ задержала в Донецкой области двух женщин, которые корректировали ракетно-бомбовые удары российской армии по Краматорску.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала двух агенток РФ, которые корректировали удары по Краматорску
СБУ задержала двух агенток РФ, которые корректировали удары по Краматорску

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По данным следствия, одна из задержанных - местная безработная. Российские спецслужбы завербовали ее через сына, боевика оккупационных группировок РФ, который воюет на востоке Украины. Женщина передавала координаты запасных командных пунктов и укреплений Сил обороны, а также фиксировала последствия российских обстрелов.

Вторая агент работала на военную разведку РФ (ГРУ) после вербовки в соцсети "Одноклассники". В прокремлевской группе ее заметил кадровый офицер ГРУ и предложил сотрудничество за деньги. Женщина собирала данные об украинских военных в прифронтовой зоне и обозначала их позиции на Google-картах.

Обоим задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 и ч.ч. 1, 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей без права на залог. Согласно закону, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию провели в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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Автор: 

Краматорськ (2334) СБУ (20144) Донецкая область (10164) корректировщик (84) Краматорский район (431)


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Таких скотов надо ставить к стенке и не разглашать.
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03.07.2025 12:26 Ответить
середній вік тєлєграмщіц підвищуеться разом з підвищенням рівня цифровох грамотності насєлєнія.
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03.07.2025 12:26 Ответить
Колись було передвибоче гасло - "сховай бабусин паспорт" , а зараз - сховай від неї смартфон ...?
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03.07.2025 12:29 Ответить
питаня одне==КОЛИ БУДУТЬ ТАКИХ ТВАРЮК РОЗТРИЛЮВАТИ? можно тихенько як у свинособак
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03.07.2025 12:28 Ответить
 
 