Корректировали удары по Краматорску: задержаны два агента РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ задержала в Донецкой области двух женщин, которые корректировали ракетно-бомбовые удары российской армии по Краматорску.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, одна из задержанных - местная безработная. Российские спецслужбы завербовали ее через сына, боевика оккупационных группировок РФ, который воюет на востоке Украины. Женщина передавала координаты запасных командных пунктов и укреплений Сил обороны, а также фиксировала последствия российских обстрелов.
Вторая агент работала на военную разведку РФ (ГРУ) после вербовки в соцсети "Одноклассники". В прокремлевской группе ее заметил кадровый офицер ГРУ и предложил сотрудничество за деньги. Женщина собирала данные об украинских военных в прифронтовой зоне и обозначала их позиции на Google-картах.
Обоим задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 и ч.ч. 1, 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей без права на залог. Согласно закону, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операцию провели в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
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