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Новини Вироки за державну зраду Засудження коригувальників
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21-річного агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Харкова, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

наручники,сізо,тюрма,злочинці

Російського агента, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харкові, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 21-річного чоловіка, якого росіяни завербували через Telegram-канал, де той публікував антиукраїнські коментарі.

"Під виглядом поїздок на дачу поблизу передової фігурант відслідковував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто. Одночасно він шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, щоб передати відповідні координати", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала злочини фігуранта та затримала його "на гарячому" у січні 2025 року, коли він проводи дорозвідку поблизу Харкова.

Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: 

СБУ (13081) Харків (5760) коригування (87)


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04.07.2025 16:15 Відповісти
В 21 уже обычно мозги есть. Но не в этом случае
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04.07.2025 16:17 Відповісти
мізки різними бувають...
В цього - віслючі.
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04.07.2025 17:12 Відповісти
Вийде у 36. Все життя попереду. Ще можна продовжувати...
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04.07.2025 16:39 Відповісти
Вийде? Ви впевнені?
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04.07.2025 16:48 Відповісти
Навіть якщо і вийде, то тридварасом с купою хвороб
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04.07.2025 17:28 Відповісти
Не розумію: чому не показують фото таких запроданців? Вони ж вже засудженні; тобто ні яких обмежень в цьому випадку не повинно бути
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04.07.2025 17:17 Відповісти
пожиттєво давати потрібно, а не 15
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04.07.2025 18:30 Відповісти
 
 