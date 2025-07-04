21-річного агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Харкова, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Російського агента, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харкові, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 21-річного чоловіка, якого росіяни завербували через Telegram-канал, де той публікував антиукраїнські коментарі.

"Під виглядом поїздок на дачу поблизу передової фігурант відслідковував позиції артилерії та радіолокаційних комплексів ППО, які захищають місто. Одночасно він шукав на місцевості сліди танкових гусениць та колісної бронетехніки українських військ, щоб передати відповідні координати", - йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала злочини фігуранта та затримала його "на гарячому" у січні 2025 року, коли він проводи дорозвідку поблизу Харкова.

Його визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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