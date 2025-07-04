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Новости Приговоры за государственную измену Осуждение корректировщика
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21-летнего агента ФСБ, который шпионил за защитниками Харькова, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

наручники, СИЗО, тюрьма, преступники

Российского агента, который шпионил за локациями Сил обороны в Харькове, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 21-летнем мужчине, которого россияне завербовали через Telegram-канал, где тот публиковал антиукраинские комментарии.

"Под видом поездок на дачу вблизи передовой фигурант отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, которые защищают город. Одновременно он искал на местности следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских войск, чтобы передать соответствующие координаты", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала преступления фигуранта и задержала его "на горячем" в январе 2025 года, когда он проводил доразведку вблизи Харькова.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Автор: 

СБУ (20149) Харьков (7638) корректировщик (85)


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04.07.2025 16:15 Ответить
В 21 уже обычно мозги есть. Но не в этом случае
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04.07.2025 16:17 Ответить
мізки різними бувають...
В цього - віслючі.
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04.07.2025 17:12 Ответить
Вийде у 36. Все життя попереду. Ще можна продовжувати...
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04.07.2025 16:39 Ответить
Вийде? Ви впевнені?
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04.07.2025 16:48 Ответить
Навіть якщо і вийде, то тридварасом с купою хвороб
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04.07.2025 17:28 Ответить
Не розумію: чому не показують фото таких запроданців? Вони ж вже засудженні; тобто ні яких обмежень в цьому випадку не повинно бути
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04.07.2025 17:17 Ответить
 
 