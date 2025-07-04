21-летнего агента ФСБ, который шпионил за защитниками Харькова, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ
Российского агента, который шпионил за локациями Сил обороны в Харькове, приговорили к 15 годам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 21-летнем мужчине, которого россияне завербовали через Telegram-канал, где тот публиковал антиукраинские комментарии.
"Под видом поездок на дачу вблизи передовой фигурант отслеживал позиции артиллерии и радиолокационных комплексов ПВО, которые защищают город. Одновременно он искал на местности следы танковых гусениц и колесной бронетехники украинских войск, чтобы передать соответствующие координаты", - говорится в сообщении.
СБУ задокументировала преступления фигуранта и задержала его "на горячем" в январе 2025 года, когда он проводил доразведку вблизи Харькова.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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