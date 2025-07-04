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Продавали "тыловые" военные должности: в Киеве раскрыта масштабная схема, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала в Киеве масштабную схему, по которой военнослужащих за взятку переводили на "тыловые" должности или помогали им избежать службы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве задержали дельцов, которые продавали военные "тилові" посадиВ Киеве задержали дельцов, которые продавали военные "тилові" посади

Как сообщили в СБУ, организаторы схемы требовали от 15 до 25 тысяч долларов за перевод в подразделения, не участвующие в боевых действиях. Другая "услуга" - полное увольнение из рядов ВСУ по фиктивным медицинским справкам о "резком ухудшении здоровья".

Правоохранители задержали двух киевлян, которые организовали сделку, и пятерых медиков, которых они привлекли к схеме. В зависимости от суммы взятки, фигуранты оформляли клиентам статус "ограниченно годный" или "непригодный" к военной службе. Для этого создавали фиктивные госпитализации и подделывали документы.

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В Киеве задержали дельцов, которые продавали военные
В Киеве задержали дельцов, которые продавали военные

Задержание произошло во время передачи взятки. У задержанных изъяли наличные и сфальсифицированные документы. Им объявили о подозрении за:

  • ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период),

  • ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, чтобы установить всех причастных.

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Автор: 

Киевская область (4243) СБУ (20149)


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Топ комментарии
+5
ми не переможні нас не здолати
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04.07.2025 12:19 Ответить
+3
Коли фіктивно стаєш "здоровим" за півгодини, на 5-6 десятку ще через пару міс тебе привозять з інфарктом/інсультом тисячі десятки тис випадків, не одну суку не посадили, вбивці нічим не кращі путіна
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04.07.2025 12:39 Ответить
+2
От тому сидять в тилу молоді , здорові бадилі на посадах сторожів, сантехніків, бухгалтерів, шоферів...
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04.07.2025 12:29 Ответить
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ми не переможні нас не здолати
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04.07.2025 12:19 Ответить
Непокаране, в Україні, з 2014 року, після Революції Гідності, шляхом повішення зло, призводить до смертей Українців та зради Україні уже у 2025 році!!
А привладним кнурам, на це байдуже, бо вони набравши грошей та майна, з 2014 року, повтікали за кордон, маючи банківські рахунки, з бізнесів, які ще і сьогодні, дають їм гроші!!
Сирійці, роблять правильні і дієві заходи!!
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04.07.2025 12:24 Ответить
Не згоден! З 2014 року потроху наводився порядок, приймали закони такі, які неуможливлювали прихід до влади колишніх з влади Януовоща, після приходу комедійного непорозуміння, всі закони були відмінені, а з собою привів ригів та клоунів з кварталу , які роблять у внутрі країни розвал. Це все наслідок управління наполіончіка, який прийшов до влади шляхом маніпуляції з телевізора!
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04.07.2025 12:34 Ответить
Які відмінені ? Якби були відмінені у мережу не попадала б інфо про корпів.
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04.07.2025 12:50 Ответить
А так, наполєончік же не розбирається в законах, то ж дія Закону про очищення влади не діє і не продовжено її дію.
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04.07.2025 13:00 Ответить
От тому сидять в тилу молоді , здорові бадилі на посадах сторожів, сантехніків, бухгалтерів, шоферів...
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04.07.2025 12:29 Ответить
Вершина айсберга. Відсотка два.
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04.07.2025 12:29 Ответить
А за "участі Головнокомандувача ....." пропустили
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04.07.2025 12:33 Ответить
Коли влада мародерить та краде, то що залишається робити пересічним людям ?
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04.07.2025 12:39 Ответить
Пересічні точно знають, що, де, коли і скільки краде влада. Свічку тримають, чи участь беруть ?
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04.07.2025 12:54 Ответить
Коли фіктивно стаєш "здоровим" за півгодини, на 5-6 десятку ще через пару міс тебе привозять з інфарктом/інсультом тисячі десятки тис випадків, не одну суку не посадили, вбивці нічим не кращі путіна
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04.07.2025 12:39 Ответить
Це ще не крайній випадок.
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04.07.2025 12:55 Ответить
Продавали. Важливий навіть не цей факт, а той, що мабуть не ділилися з СБУ
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04.07.2025 12:43 Ответить
Цікаво, нікого з "цензорівських" наших немає тут?
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04.07.2025 13:15 Ответить
 
 