Продавали "тыловые" военные должности: в Киеве раскрыта масштабная схема, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала в Киеве масштабную схему, по которой военнослужащих за взятку переводили на "тыловые" должности или помогали им избежать службы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщили в СБУ, организаторы схемы требовали от 15 до 25 тысяч долларов за перевод в подразделения, не участвующие в боевых действиях. Другая "услуга" - полное увольнение из рядов ВСУ по фиктивным медицинским справкам о "резком ухудшении здоровья".
Правоохранители задержали двух киевлян, которые организовали сделку, и пятерых медиков, которых они привлекли к схеме. В зависимости от суммы взятки, фигуранты оформляли клиентам статус "ограниченно годный" или "непригодный" к военной службе. Для этого создавали фиктивные госпитализации и подделывали документы.
Задержание произошло во время передачи взятки. У задержанных изъяли наличные и сфальсифицированные документы. Им объявили о подозрении за:
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ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период),
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ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием).
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, чтобы установить всех причастных.
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А привладним кнурам, на це байдуже, бо вони набравши грошей та майна, з 2014 року, повтікали за кордон, маючи банківські рахунки, з бізнесів, які ще і сьогодні, дають їм гроші!!
Сирійці, роблять правильні і дієві заходи!!