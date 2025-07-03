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Новости Фото Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
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Действующий депутат Волынского облсовета Тиводар незаконно переправлял мужчин за границу за $5 000, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета на организации схем незаконного выезда мужчин за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Украинские спецслужбы не указывают имя фигуранта, но по данным СМИ, речь идет об Александре Тиводаре.

По материалам дела, он входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОГА и которую еще раньше задержала СБУ.

Как установило расследование, депутат обеспечивал мужчин поддельными документами. Согласно этим бумагам, указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

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Депутат Волынского облсовета переправлял уклонистов за границу

За свои "услуги" дельцы брали до 5 тысяч долларов США с одного "клиента".

По имеющимся данным, начиная с 2022 года они незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.

Депутату сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Депутат Волынского облсовета переправлял уклонистов за границу
Депутат Волынского облсовета переправлял уклонистов за границу

Автор: 

депутат (3324) СБУ (20144) уклонисты (964) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+4
Країна мрії. За вбивство менше дають. Мабуть хтось звернувся в антимонопольний комітет - бо загальновідома "такса" у ділків десь близько 10 000 у. о.
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03.07.2025 17:43 Ответить
+4
Член комісії законності та боротьби з корупцією.
Політична партія "За майбутнє"...
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03.07.2025 17:45 Ответить
+3
Ніколи не думав, що стільки покидьків в радах буде. Потрібно прибрати списки, та вибирати кожного окремо, і надати право щоб виборці могли його відкликати. Те ж саме і ВРУ. А також продумати щодо оплати їх праці. Не можуть бути космічними зарплати у слуг народу і іншої сволоти з держслужби, в такому відриві від зарплат і пенсій народу України. Перемогли комуняк, а на зміну прийшли їх нащадки, ще безпринципні.
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03.07.2025 17:54 Ответить
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Країна мрії. За вбивство менше дають. Мабуть хтось звернувся в антимонопольний комітет - бо загальновідома "такса" у ділків десь близько 10 000 у. о.
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03.07.2025 17:43 Ответить
Член комісії законності та боротьби з корупцією.
Політична партія "За майбутнє"...
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03.07.2025 17:45 Ответить
Ніби й не дорого. Шо за кіпіш?
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03.07.2025 17:46 Ответить
Демпінгує падла, ціни збиває, ось люди і невдоволені
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03.07.2025 17:58 Ответить
Думаю, не заносив туди, куди треба. Вирішив, що він - місцевий князь. Але ж ще є і місцеві королі. )
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03.07.2025 18:01 Ответить
****… всього 5 тисяч? Чому в мене нема таких знайомств?
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03.07.2025 17:49 Ответить
чому в мене немає таких грошей?
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03.07.2025 18:14 Ответить
на наступних виборах буде спостерігачем від партії "Явастуданєпасилал".
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03.07.2025 17:51 Ответить
тому й накрили , що на гору до ОПг банкової не відстьогували , а так по бистрячку " не дорого"
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03.07.2025 17:52 Ответить
Черговий член ОЗУ каломойського-палиці.

Олександр Тиводар - голова приватної армії Ігоря Палиці. У складі озброєної групи "Варта Порядку" було понад 500 членів, які офіційно спільно з поліцією патрулювали вулиці Луцька. А неофіційно, за даними розслідування Слідство.Інфо , є докази вірогідного нападу "Варти Порядку" на бізнесмена Сергія Чурікова та незаконного стеження за політичними опонентами Палиці.
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03.07.2025 17:53 Ответить
У 2017 та 2018 роках СБУ затримала Тиводара і розпочала кримінальні провадження щодо членів "Варти Порядку". Керівники структури підозрюються у контрабанді, втручанні в приватне життя осіб, незаконному використанні спеціальних пристроїв для збору даних. СБУ провела обшуки в офісах організації, де були знайдені та вилучені помпові рушниці, 5 карабінів, портативні спеціальні радіостанції.
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03.07.2025 17:55 Ответить
Коли у справі Тиводара розпочався суд, але підозрюваного скосив "вірус Насірова": на суд його привозили на каталці. Справа досі на розгляді суду, а Тиводар даремно часу не витрчає.

Він балотується до Волинської облради за списками партії "За Майбутнє". Волиняни, будьте пильні. Не дайте себе обманути і привести до влади сумнівних персонажів.

***
P.S.
Мудрий нарід попереджали, що у владу лізе бандит з мафіозного кодла, але нарід був традиційно впертий і з воплями "Хоть_паржом!" побіг голосувати за покидьків.
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03.07.2025 18:02 Ответить
Ніколи не думав, що стільки покидьків в радах буде. Потрібно прибрати списки, та вибирати кожного окремо, і надати право щоб виборці могли його відкликати. Те ж саме і ВРУ. А також продумати щодо оплати їх праці. Не можуть бути космічними зарплати у слуг народу і іншої сволоти з держслужби, в такому відриві від зарплат і пенсій народу України. Перемогли комуняк, а на зміну прийшли їх нащадки, ще безпринципні.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:54 Ответить
 
 