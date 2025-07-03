Действующий депутат Волынского облсовета Тиводар незаконно переправлял мужчин за границу за $5 000, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета на организации схем незаконного выезда мужчин за границу.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Украинские спецслужбы не указывают имя фигуранта, но по данным СМИ, речь идет об Александре Тиводаре.

По материалам дела, он входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОГА и которую еще раньше задержала СБУ.

Как установило расследование, депутат обеспечивал мужчин поддельными документами. Согласно этим бумагам, указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.

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За свои "услуги" дельцы брали до 5 тысяч долларов США с одного "клиента".

По имеющимся данным, начиная с 2022 года они незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.

Депутату сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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