Действующий депутат Волынского облсовета Тиводар незаконно переправлял мужчин за границу за $5 000, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачила действующего депутата Волынского областного совета на организации схем незаконного выезда мужчин за границу.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Украинские спецслужбы не указывают имя фигуранта, но по данным СМИ, речь идет об Александре Тиводаре.
По материалам дела, он входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОГА и которую еще раньше задержала СБУ.
Как установило расследование, депутат обеспечивал мужчин поддельными документами. Согласно этим бумагам, указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью.
За свои "услуги" дельцы брали до 5 тысяч долларов США с одного "клиента".
По имеющимся данным, начиная с 2022 года они незаконно переправили за границу более 100 уклонистов.
Депутату сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 255 (участие в преступном сообществе или преступной организации);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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Політична партія "За майбутнє"...
Олександр Тиводар - голова приватної армії Ігоря Палиці. У складі озброєної групи "Варта Порядку" було понад 500 членів, які офіційно спільно з поліцією патрулювали вулиці Луцька. А неофіційно, за даними розслідування Слідство.Інфо , є докази вірогідного нападу "Варти Порядку" на бізнесмена Сергія Чурікова та незаконного стеження за політичними опонентами Палиці.
Він балотується до Волинської облради за списками партії "За Майбутнє". Волиняни, будьте пильні. Не дайте себе обманути і привести до влади сумнівних персонажів.
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P.S.
Мудрий нарід попереджали, що у владу лізе бандит з мафіозного кодла, але нарід був традиційно впертий і з воплями "Хоть_паржом!" побіг голосувати за покидьків.