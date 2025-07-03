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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Чинний депутат Волинської облради Тиводар незаконно переправляв чоловіків за кордон за $5 000, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Українські спецслужби не вказують ім'я фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Тиводара.

За матеріалами справи, він входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.

Як встановило розслідування, депутат забезпечував чоловіків підробленими документами. Відповідно до цих паперів, зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Незаконний перетин кордону: на Вінниччині затримано двох українців - мати одного з чоловіків допомагала, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Депутат Волинської облради переправляв ухилянтів за кордон

За свої "послуги" ділки брали до 5 тисяч доларів США з одного "клієнта".

За наявними даними, починаючи з 2022 року вони незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

Депутату повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Також читайте: Намагалися підкупити прикордонників для виїзду за кордон: викрито чоловіків у трьох областях. ФОТОрепортаж

Депутат Волинської облради переправляв ухилянтів за кордон
Депутат Волинської облради переправляв ухилянтів за кордон

Автор: 

депутат (1785) СБУ (13075) ухилянти (1038) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+2
Член комісії законності та боротьби з корупцією.
Політична партія "За майбутнє"...
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03.07.2025 17:45 Відповісти
+1
Країна мрії. За вбивство менше дають. Мабуть хтось звернувся в антимонопольний комітет - бо загальновідома "такса" у ділків десь близько 10 000 у. о.
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03.07.2025 17:43 Відповісти
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Країна мрії. За вбивство менше дають. Мабуть хтось звернувся в антимонопольний комітет - бо загальновідома "такса" у ділків десь близько 10 000 у. о.
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03.07.2025 17:43 Відповісти
Член комісії законності та боротьби з корупцією.
Політична партія "За майбутнє"...
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03.07.2025 17:45 Відповісти
Ніби й не дорого. Шо за кіпіш?
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03.07.2025 17:46 Відповісти
Демпінгує падла, ціни збиває, ось люди і невдоволені
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03.07.2025 17:58 Відповісти
Думаю, не заносив туди, куди треба. Вирішив, що він - місцевий князь. Але ж ще є і місцеві королі. )
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03.07.2025 18:01 Відповісти
****… всього 5 тисяч? Чому в мене нема таких знайомств?
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03.07.2025 17:49 Відповісти
на наступних виборах буде спостерігачем від партії "Явастуданєпасилал".
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03.07.2025 17:51 Відповісти
тому й накрили , що на гору до ОПг банкової не відстьогували , а так по бистрячку " не дорого"
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03.07.2025 17:52 Відповісти
Черговий член ОЗУ каломойського-палиці.

Олександр Тиводар - голова приватної армії Ігоря Палиці. У складі озброєної групи "Варта Порядку" було понад 500 членів, які офіційно спільно з поліцією патрулювали вулиці Луцька. А неофіційно, за даними розслідування Слідство.Інфо , є докази вірогідного нападу "Варти Порядку" на бізнесмена Сергія Чурікова та незаконного стеження за політичними опонентами Палиці.
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03.07.2025 17:53 Відповісти
У 2017 та 2018 роках СБУ затримала Тиводара і розпочала кримінальні провадження щодо членів "Варти Порядку". Керівники структури підозрюються у контрабанді, втручанні в приватне життя осіб, незаконному використанні спеціальних пристроїв для збору даних. СБУ провела обшуки в офісах організації, де були знайдені та вилучені помпові рушниці, 5 карабінів, портативні спеціальні радіостанції.
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03.07.2025 17:55 Відповісти
Коли у справі Тиводара розпочався суд, але підозрюваного скосив "вірус Насірова": на суд його привозили на каталці. Справа досі на розгляді суду, а Тиводар даремно часу не витрчає.

Він балотується до Волинської облради за списками партії "За Майбутнє". Волиняни, будьте пильні. Не дайте себе обманути і привести до влади сумнівних персонажів.

***
P.S.
Мудрий нарід попереджали, що у владу лізе бандит з мафіозного кодла, але нарід був традиційно впертий і з воплями "Хоть_паржом!" побіг голосувати за покидьків.
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03.07.2025 18:02 Відповісти
Ніколи не думав, що стільки покидьків в радах буде. Потрібно прибрати списки, та вибирати кожного окремо, і надати право щоб виборці могли його відкликати. Те ж саме і ВРУ. А також продумати щодо оплати їх праці. Не можуть бути космічними зарплати у слуг народу і іншої сволоти з держслужби, в такому відриві від зарплат і пенсій народу України. Перемогли комуняк, а на зміну прийшли їх нащадки, ще безпринципні.
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03.07.2025 17:54 Відповісти
 
 