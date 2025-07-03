Чинний депутат Волинської облради Тиводар незаконно переправляв чоловіків за кордон за $5 000, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем незаконного виїзду чоловіків за кордон.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Українські спецслужби не вказують ім'я фігуранта, але за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Тиводара.
За матеріалами справи, він входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.
Як встановило розслідування, депутат забезпечував чоловіків підробленими документами. Відповідно до цих паперів, зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.
За свої "послуги" ділки брали до 5 тисяч доларів США з одного "клієнта".
За наявними даними, починаючи з 2022 року вони незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.
Депутату повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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Політична партія "За майбутнє"...
Олександр Тиводар - голова приватної армії Ігоря Палиці. У складі озброєної групи "Варта Порядку" було понад 500 членів, які офіційно спільно з поліцією патрулювали вулиці Луцька. А неофіційно, за даними розслідування Слідство.Інфо , є докази вірогідного нападу "Варти Порядку" на бізнесмена Сергія Чурікова та незаконного стеження за політичними опонентами Палиці.
Він балотується до Волинської облради за списками партії "За Майбутнє". Волиняни, будьте пильні. Не дайте себе обманути і привести до влади сумнівних персонажів.
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P.S.
Мудрий нарід попереджали, що у владу лізе бандит з мафіозного кодла, але нарід був традиційно впертий і з воплями "Хоть_паржом!" побіг голосувати за покидьків.