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Незаконний перетин кордону: на Вінниччині затримано двох українців - мати одного з чоловіків допомагала, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Вінниччині прикордонники виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці зафіксували рух двох чоловіків поблизу кордону вночі за допомогою технічних засобів спостереження. Наряд оперативно затримав порушників - ними виявились 24-річні мешканці Дніпропетровської та Харківської областей.

За їхніми словами, до кордону їх доставляла мати одного з чоловіків, яка оминала блокпости, щоб забезпечити безпечне перетинання.

Прикордонники затримали двох українців за спробу незаконного перетину кордону

За спробу порушення державного кордону обох громадян притягнули до адміністративної відповідальності.

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Автор: 

Вінницька область (1036) Держприкордонслужба ДПСУ (6213) ухилянти (1034)


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Молодці прикордонники
Завзято працюють
Аби країну захищати не послали.
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03.07.2025 13:42 Відповісти
цікаво чи є в прикордонників Сумщини таке оснащення, бпла з нічною камерою?
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03.07.2025 13:43 Відповісти
Гарантовано є, але термін їх служби дуже непередбачуваний.
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03.07.2025 13:53 Відповісти
У прикордонників все є для того , щоб ловити втікачів , які
незаконно пенетинають кордони і щоб знищувати кацапів ,
які пруться на нашу землю вбивати украінців !!
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03.07.2025 13:53 Відповісти
Мати їх, і посадила до буцигарні! Але агенти московського ****** в Україні, все гадять по мережам, про якусь бусифікацію!!?!?
Чекають на капітуляцію України перед московітами????
Недочекаєтеся, виродки! Яценюк з гройсманом, теж петляють від ТЦК??
Смерть, окупантам московським та їх прихвостням в Україні!
Слава Україні!!
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03.07.2025 13:54 Відповісти
Звісно, не дочекаються. Ти прямо з дивана розгромиш агресора і не допустиш капітуляції.
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03.07.2025 13:58 Відповісти
Ви там на закордонах методичку хоча б оновлюйте. Застаріла вже.
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03.07.2025 14:02 Відповісти
І, як завжди, вгодовані бугаї ловлять чахликів, щоб відправити в окопи ЗАМІСТЬ СЕБЕ. Так переможемо...
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03.07.2025 13:56 Відповісти
 
 