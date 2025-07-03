Незаконний перетин кордону: на Вінниччині затримано двох українців - мати одного з чоловіків допомагала, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На Вінниччині прикордонники виявили двох громадян України, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктом пропуску.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці зафіксували рух двох чоловіків поблизу кордону вночі за допомогою технічних засобів спостереження. Наряд оперативно затримав порушників - ними виявились 24-річні мешканці Дніпропетровської та Харківської областей.

За їхніми словами, до кордону їх доставляла мати одного з чоловіків, яка оминала блокпости, щоб забезпечити безпечне перетинання.

За спробу порушення державного кордону обох громадян притягнули до адміністративної відповідальності.

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