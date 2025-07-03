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Намагався втекти за кордон і погрожував прикордоннику ножем: на Житомирщині затримано киянина, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники затримали жителя Києва, який намагався незаконно перетнути держкордон у Житомирській області та чинив опір правоохоронцям.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Житомирщині затримано киянина з ножем під час втечіНа Житомирщині затримано киянина з ножем під час втечі

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Під час реалізації оперативної інформації про появу невідомої особи в прикордонній смузі, прикордонники за допомогою дрона виявили рух людини в бік кордону. На місце одразу вирушив наряд.

Побачивши правоохоронців, чоловік спробував втекти до лісосмуги. Під час затримання він погрожував одному з прикордонників ножем, але був оперативно блокований та знешкоджений.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Киянину доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства та злісну непокору законним вимогам військовослужбовця ДПСУ.

Крім того, за фактом погроз і опору прикордоннику правоохоронці направили повідомлення про злочин за ст. 342 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6213) ухилянти (1034) Житомирська область (1289)


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Топ коментарі
+4
тут іще одне питання.
людина свідомо вибрала напрям в бульбостан, бо вважає що там легше перейти кордон чим кордон з румунією, молдовою.
тобто людина впевнена що з легкістю подолає КІЛОМЕТРИ фортифікаційних укріплень і мінних полів півничного кордону.
Роблю висновок, що ніхріна там нема, ніяких фортифікацій.
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03.07.2025 12:47 Відповісти
+4
Ну конечно,а еще слепил фонариком и бросался айфоном , незаконного пересечения границы мало поэтому щас ему еще вооруженное нападение на бедного погранца будут шить, короче или тюряжка или очередной ,,доброволец"
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03.07.2025 12:48 Відповісти
+3
ніж? коли це 75 міліметрів непорозуміння стало ножем?
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03.07.2025 12:41 Відповісти
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ждун втікав до бульбашів. я би відібрав документи і відпустив через кордон. хай звіздує, в 1 сторону.
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03.07.2025 12:39 Відповісти
Якщо б так дійсно робили, думаю там би черги були)
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03.07.2025 14:06 Відповісти
ніж? коли це 75 міліметрів непорозуміння стало ножем?
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03.07.2025 12:41 Відповісти
А чого його в ТЦК не везуть?
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03.07.2025 12:42 Відповісти
тут іще одне питання.
людина свідомо вибрала напрям в бульбостан, бо вважає що там легше перейти кордон чим кордон з румунією, молдовою.
тобто людина впевнена що з легкістю подолає КІЛОМЕТРИ фортифікаційних укріплень і мінних полів півничного кордону.
Роблю висновок, що ніхріна там нема, ніяких фортифікацій.
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03.07.2025 12:47 Відповісти
висновок что тикающий отбитый *******
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03.07.2025 12:49 Відповісти
чому? він дуже розумний, пройшов мінні поля, переліз через різні перешкоди, колючу проволку і т.д., і тільки прикордонники його змогли зупинити
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03.07.2025 12:54 Відповісти
А чого коли людина не згодна з бусифікацією, то йому нафронтники на просторах інтернета так і пишуть: "****** в свою рашку". ось він і **********, що знову не так?
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03.07.2025 13:21 Відповісти
https://www.youtube.com/@eurocustom/videos
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03.07.2025 13:00 Відповісти
Ну Шацкие озера. Конкретно озеро Песочное. Не Буг. Но большое. На той стороне Баларусь. Какие вам надо фортификационные сооружения?
Озерные мины? Цепь через озеро? Голодные щуки и окуни?
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03.07.2025 13:58 Відповісти
Такі, щоб диверсант не проліз
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03.07.2025 14:02 Відповісти
Ну конечно,а еще слепил фонариком и бросался айфоном , незаконного пересечения границы мало поэтому щас ему еще вооруженное нападение на бедного погранца будут шить, короче или тюряжка или очередной ,,доброволец"
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03.07.2025 12:48 Відповісти
Это потому что пограничник знает. Он всегда будет виноват. Он уже, зараннее, виноват. А так, это почти армия. Не знаешь как поступать? Поступай по уставу. Пристрелить, позаботиться чтобы только нож из руки не выпал
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03.07.2025 14:02 Відповісти
Кацапсячий пі ор тебе не ***** не сховай ногами курва дірява
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03.07.2025 14:06 Відповісти
Треба було с лідером в нідерланди їхати , у нього гастролі якраз
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03.07.2025 13:05 Відповісти
Піймали грибника
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03.07.2025 13:18 Відповісти
по дешеву картоплю йшов, а ніж треба було брати картопляний, щоб "злісну непокору" не змогли "пришити".
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03.07.2025 13:23 Відповісти
А як вона виглядає та злісна непокора? Типу людина ричить і у неї булька з носа надувається?
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03.07.2025 13:28 Відповісти
в даному випадку достатньо косого погляду на прикордонного песа.
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03.07.2025 13:50 Відповісти
 
 