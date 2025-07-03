Намагався втекти за кордон і погрожував прикордоннику ножем: на Житомирщині затримано киянина, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники затримали жителя Києва, який намагався незаконно перетнути держкордон у Житомирській області та чинив опір правоохоронцям.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Під час реалізації оперативної інформації про появу невідомої особи в прикордонній смузі, прикордонники за допомогою дрона виявили рух людини в бік кордону. На місце одразу вирушив наряд.
Побачивши правоохоронців, чоловік спробував втекти до лісосмуги. Під час затримання він погрожував одному з прикордонників ножем, але був оперативно блокований та знешкоджений.
На місце події викликали співробітників Нацполіції. Киянину доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства та злісну непокору законним вимогам військовослужбовця ДПСУ.
Крім того, за фактом погроз і опору прикордоннику правоохоронці направили повідомлення про злочин за ст. 342 Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
людина свідомо вибрала напрям в бульбостан, бо вважає що там легше перейти кордон чим кордон з румунією, молдовою.
тобто людина впевнена що з легкістю подолає КІЛОМЕТРИ фортифікаційних укріплень і мінних полів півничного кордону.
Роблю висновок, що ніхріна там нема, ніяких фортифікацій.
Озерные мины? Цепь через озеро? Голодные щуки и окуни?