Пытался сбежать за границу и угрожал пограничнику ножом: на Житомирщине задержан киевлянин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали жителя Киева, который пытался незаконно пересечь госграницу в Житомирской области и оказывал сопротивление правоохранителям.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Во время реализации оперативной информации о появлении неизвестного лица в пограничной полосе, пограничники с помощью дрона обнаружили движение человека в сторону границы. На место сразу отправился наряд.

Увидев правоохранителей, мужчина попытался убежать в лесополосу. Во время задержания он угрожал одному из пограничников ножом, но был оперативно блокирован и обезврежен.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Киевлянину придется отвечать за нарушение пограничного законодательства и злостное неповиновение законным требованиям военнослужащего ГПСУ.

Кроме того, по факту угроз и сопротивления пограничнику правоохранители направили сообщение о преступлении по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

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