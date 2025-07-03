Пытался сбежать за границу и угрожал пограничнику ножом: на Житомирщине задержан киевлянин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники задержали жителя Киева, который пытался незаконно пересечь госграницу в Житомирской области и оказывал сопротивление правоохранителям.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Во время реализации оперативной информации о появлении неизвестного лица в пограничной полосе, пограничники с помощью дрона обнаружили движение человека в сторону границы. На место сразу отправился наряд.
Увидев правоохранителей, мужчина попытался убежать в лесополосу. Во время задержания он угрожал одному из пограничников ножом, но был оперативно блокирован и обезврежен.
На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Киевлянину придется отвечать за нарушение пограничного законодательства и злостное неповиновение законным требованиям военнослужащего ГПСУ.
Кроме того, по факту угроз и сопротивления пограничнику правоохранители направили сообщение о преступлении по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.
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людина свідомо вибрала напрям в бульбостан, бо вважає що там легше перейти кордон чим кордон з румунією, молдовою.
тобто людина впевнена що з легкістю подолає КІЛОМЕТРИ фортифікаційних укріплень і мінних полів півничного кордону.
Роблю висновок, що ніхріна там нема, ніяких фортифікацій.