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Пытался сбежать за границу и угрожал пограничнику ножом: на Житомирщине задержан киевлянин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали жителя Киева, который пытался незаконно пересечь госграницу в Житомирской области и оказывал сопротивление правоохранителям.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Житомирской области задержан киевлянин с ножом во время побегаВ Житомирской области задержан киевлянин с ножом во время побега

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Во время реализации оперативной информации о появлении неизвестного лица в пограничной полосе, пограничники с помощью дрона обнаружили движение человека в сторону границы. На место сразу отправился наряд.

Увидев правоохранителей, мужчина попытался убежать в лесополосу. Во время задержания он угрожал одному из пограничников ножом, но был оперативно блокирован и обезврежен.

На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Киевлянину придется отвечать за нарушение пограничного законодательства и злостное неповиновение законным требованиям военнослужащего ГПСУ.

Кроме того, по факту угроз и сопротивления пограничнику правоохранители направили сообщение о преступлении по ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

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Госпогранслужба (6649) уклонисты (964) Житомирская область (1418)


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ждун втікав до бульбашів. я би відібрав документи і відпустив через кордон. хай звіздує, в 1 сторону.
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03.07.2025 12:39 Ответить
ніж? коли це 75 міліметрів непорозуміння стало ножем?
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03.07.2025 12:41 Ответить
А чого його в ТЦК не везуть?
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03.07.2025 12:42 Ответить
тут іще одне питання.
людина свідомо вибрала напрям в бульбостан, бо вважає що там легше перейти кордон чим кордон з румунією, молдовою.
тобто людина впевнена що з легкістю подолає КІЛОМЕТРИ фортифікаційних укріплень і мінних полів півничного кордону.
Роблю висновок, що ніхріна там нема, ніяких фортифікацій.
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03.07.2025 12:47 Ответить
висновок что тикающий отбитый *******
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03.07.2025 12:49 Ответить
чому? він дуже розумний, пройшов мінні поля, переліз через різні перешкоди, колючу проволку і т.д., і тільки прикордонники його змогли зупинити
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03.07.2025 12:54 Ответить
https://www.youtube.com/@eurocustom/videos
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03.07.2025 13:00 Ответить
Ну конечно,а еще слепил фонариком и бросался айфоном , незаконного пересечения границы мало поэтому щас ему еще вооруженное нападение на бедного погранца будут шить, короче или тюряжка или очередной ,,доброволец"
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03.07.2025 12:48 Ответить
Треба було с лідером в нідерланди їхати , у нього гастролі якраз
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03.07.2025 13:05 Ответить
 
 