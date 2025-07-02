Пытался бежать через лиман в Приднестровье: на Одесщине задержан "гребец" из Киева, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники во время ночного патрулирования в районе Кучурганского лимана задержали мужчину, который на надувной лодке пытался незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 29-летний житель Киева действовал по инструкции из одного из телеграм-каналов. Согласно "совету", он заранее приобрел лодку и необходимое снаряжение, а за "информационное сопровождение" перевел администратору канала 4 тысячи долларов США на криптокошелек.

Но побег завершился еще до начала - пограничники заметили нарушителя на старте заплыва и сразу его задержали.

На киевлянина составили протокол по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), материалы дела передали в суд.

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