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Пытался бежать через лиман в Приднестровье: на Одесщине задержан "гребец" из Киева, - ГПСУ. ФОТО

В Одесской области пограничники во время ночного патрулирования в районе Кучурганского лимана задержали мужчину, который на надувной лодке пытался незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области задержали мужчину, который на лодке бежал в Приднестровье

Как отмечается, 29-летний житель Киева действовал по инструкции из одного из телеграм-каналов. Согласно "совету", он заранее приобрел лодку и необходимое снаряжение, а за "информационное сопровождение" перевел администратору канала 4 тысячи долларов США на криптокошелек.

Но побег завершился еще до начала - пограничники заметили нарушителя на старте заплыва и сразу его задержали.

На киевлянина составили протокол по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), материалы дела передали в суд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК из Днепра незаконно списал с учета через "Оберіг" по меньшей мере 17 мужчин, - ГБР

Автор: 

Госпогранслужба (6649) Одесская область (3701) уклонисты (961)


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Топ комментарии
+6
Не треба так недолуго відмазувати "своїх".
"...Не хочу, не буду, не народжений для війни, нехай спочатку прокурорські і поліцаї... а-а-а, якби не корупція то я пішов би, а так не піду"!!!
Кожен відповідає за себе і за свої вчинки!
Якщо прийдуть кацапи, то всі МИ будемо абсолютно придатні для походу на Захід. І веслувальники і айтішники і бодібілдери з барбершоперами...
Розстріляють кожного десятого, а всі інші САМІ запишуться в штурмовики на мопедах.
Спитайте жителів ТОТ.
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02.07.2025 17:58 Ответить
+4
Нікоди такого не було і от знову Конституція на паузі. А коли будуть затримані корупціонери а не веслувальник. Якщо б у нас було менше корупціонерів то і веслувальників боло б менше. Дожився що тепер веслувальник перейшов в розряд злочинця. Хто буде наступним боксер чи бігун? Країна ідіотів.
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02.07.2025 17:50 Ответить
+3
за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів - не перевелись еще идиоты
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02.07.2025 17:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нікоди такого не було і от знову Конституція на паузі. А коли будуть затримані корупціонери а не веслувальник. Якщо б у нас було менше корупціонерів то і веслувальників боло б менше. Дожився що тепер веслувальник перейшов в розряд злочинця. Хто буде наступним боксер чи бігун? Країна ідіотів.
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02.07.2025 17:50 Ответить
Не треба так недолуго відмазувати "своїх".
"...Не хочу, не буду, не народжений для війни, нехай спочатку прокурорські і поліцаї... а-а-а, якби не корупція то я пішов би, а так не піду"!!!
Кожен відповідає за себе і за свої вчинки!
Якщо прийдуть кацапи, то всі МИ будемо абсолютно придатні для походу на Захід. І веслувальники і айтішники і бодібілдери з барбершоперами...
Розстріляють кожного десятого, а всі інші САМІ запишуться в штурмовики на мопедах.
Спитайте жителів ТОТ.
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02.07.2025 17:58 Ответить
Не "якщо" , а коли прийдуть ...!
І так і буде , доки еліта не покаже приклад , як треба захищати державу ! А якщо "еліта" цього не хоче - простим людям і поготів ...
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02.07.2025 18:00 Ответить
доки еліта не покаже приклад

ви, ЗЄльоні, самі цю "еліту" вибрали на своє і наше горе

.
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02.07.2025 18:42 Ответить
Alex Vassago так відповідай за себе ..чого дойопуєшся до других??? Сам то воюєш чи служиш??
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02.07.2025 18:04 Ответить
а ви чому сказились чи самі з окопа набираете? я військовий медик а ви хто будете?
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02.07.2025 18:27 Ответить
Медик кажеш..і яке звання?
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02.07.2025 18:29 Ответить
Званя видно таке шо дозволяє бачити окопи тільки на картинках???
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02.07.2025 18:45 Ответить
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"

Что ж ты не смазал уключину маслом
А он всё скрипел и вот так улыбался
Вижу, дозорный нас с вышки засёк
Выслали катер, и я тему просёк...
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02.07.2025 18:27 Ответить
комар, шо за понос демагогії ?

"..тепер веслувальник перейшов в розряд злочинця"

вот так, грьоб собі та й грьоб, нікого не чіпав.
куда грьоб веслувальник - в сторону порушення Конституції і державного кордону грьоб
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02.07.2025 18:40 Ответить
Чого вони , на фото , завжди задом стоять ...?
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02.07.2025 17:50 Ответить
готові прийняти з усєх старон як твій зеленський
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02.07.2025 18:01 Ответить
там справа схоже жінка. а зліва полудід під 50.
а цьому 29 і тікає, бо чекає поки вони повоюють
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02.07.2025 18:18 Ответить
за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів - не перевелись еще идиоты
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02.07.2025 17:52 Ответить
Знов "президент" втекти хотів?
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02.07.2025 17:54 Ответить
Ну ось готовий морський піхотинець або моряк ВМФ. На підготовку відправляти не треба. Можно прямо до В/Ч.
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02.07.2025 18:00 Ответить
Ну так щоб ти на печі і далі потужно воював
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02.07.2025 18:06 Ответить
До речі так. Один блогер влучно сказав (канал Микита Бак) влучно сказав на цю тему: люди які наважуються перепливання Тиси, кількаденний похід горами (особливо взимку) чи просто перехід. Це люди які здатні на вчинки, і винна тут влада, яка не працює належним чином з такими людьми.
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02.07.2025 18:14 Ответить
буданзі віддайте і завтра він вже буде на пляжі в Тарханкуті..
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02.07.2025 18:43 Ответить
В Тарханкуті пляжів нема.
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02.07.2025 18:51 Ответить
З чіпких рук неньки не так просто вирватись...
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02.07.2025 18:07 Ответить
Не треба було ср-ти шоуменами в рідному домі.
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02.07.2025 18:21 Ответить
Адміністратором виявився працівник Держприкордонслужби🤣🤣🤣
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02.07.2025 18:09 Ответить
авжеж !

Но всё же я видел, как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал
И тогда я ему вслед заорал:

"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
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02.07.2025 18:45 Ответить
🤣🤣це точно
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02.07.2025 18:46 Ответить
Видно веслувальник не був члЄном з «Трудових резервів», бо з «Динамо» Фірташі, усих своїх вивезли, з довідками від ГУР??
Ну, як і порнова, возили дивні особи, з ОПУ!!!
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02.07.2025 18:29 Ответить
до речі, ліман закритий на глухо, навіть цигарки і спірт пішли через суходол, тому відкиньте цей варіант
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02.07.2025 18:32 Ответить
Принаймі спробував
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02.07.2025 18:32 Ответить
і шо ?

тепер може з "чістой совістю" мобілізуватись ?

.
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02.07.2025 18:46 Ответить
Це не остання спроба...
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02.07.2025 18:47 Ответить
 
 