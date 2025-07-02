Пытался бежать через лиман в Приднестровье: на Одесщине задержан "гребец" из Киева, - ГПСУ. ФОТО
В Одесской области пограничники во время ночного патрулирования в районе Кучурганского лимана задержали мужчину, который на надувной лодке пытался незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 29-летний житель Киева действовал по инструкции из одного из телеграм-каналов. Согласно "совету", он заранее приобрел лодку и необходимое снаряжение, а за "информационное сопровождение" перевел администратору канала 4 тысячи долларов США на криптокошелек.
Но побег завершился еще до начала - пограничники заметили нарушителя на старте заплыва и сразу его задержали.
На киевлянина составили протокол по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины"), материалы дела передали в суд.
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"...Не хочу, не буду, не народжений для війни, нехай спочатку прокурорські і поліцаї... а-а-а, якби не корупція то я пішов би, а так не піду"!!!
Кожен відповідає за себе і за свої вчинки!
Якщо прийдуть кацапи, то всі МИ будемо абсолютно придатні для походу на Захід. І веслувальники і айтішники і бодібілдери з барбершоперами...
Розстріляють кожного десятого, а всі інші САМІ запишуться в штурмовики на мопедах.
Спитайте жителів ТОТ.
І так і буде , доки еліта не покаже приклад , як треба захищати державу ! А якщо "еліта" цього не хоче - простим людям і поготів ...
ви, ЗЄльоні, самі цю "еліту" вибрали на своє і наше горе
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"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
Что ж ты не смазал уключину маслом
А он всё скрипел и вот так улыбался
Вижу, дозорный нас с вышки засёк
Выслали катер, и я тему просёк...
"..тепер веслувальник перейшов в розряд злочинця"
вот так, грьоб собі та й грьоб, нікого не чіпав.
куда грьоб веслувальник - в сторону порушення Конституції і державного кордону грьоб
а цьому 29 і тікає, бо чекає поки вони повоюють
Но всё же я видел, как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал
И тогда я ему вслед заорал:
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
Ну, як і порнова, возили дивні особи, з ОПУ!!!
тепер може з "чістой совістю" мобілізуватись ?
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