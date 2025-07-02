УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12752 відвідувача онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
850 22

Намагався втекти через лиман до Придністров’я: на Одещині затримано "веслувальника" з Києва, - ДПСУ. ФОТО

На Одещині прикордонники під час нічного патрулювання в районі Кучурганського лиману затримали чоловіка, який на надувному човні намагався незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

На Одещині затримали чоловіка, який на човні тікав до Придністров’я

Як зазначається, 29-річний мешканець Києва діяв за інструкцією з одного з телеграм-каналів. Згідно з "порадою", він заздалегідь придбав човен та необхідне спорядження, а за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів США на криптогаманець.

Втім, втеча завершилася ще до початку - прикордонники помітили порушника на старті запливу й одразу його затримали.

На киянина склали протокол за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"), матеріали справи передали до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ТЦК з Дніпра незаконно списав з обліку через "Оберіг" щонайменше 17 чоловіків, - ДБР

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) Одеська область (3360) ухилянти (1034)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Нікоди такого не було і от знову Конституція на паузі. А коли будуть затримані корупціонери а не веслувальник. Якщо б у нас було менше корупціонерів то і веслувальників боло б менше. Дожився що тепер веслувальник перейшов в розряд злочинця. Хто буде наступним боксер чи бігун? Країна ідіотів.
показати весь коментар
02.07.2025 17:50 Відповісти
+4
Не треба так недолуго відмазувати "своїх".
"...Не хочу, не буду, не народжений для війни, нехай спочатку прокурорські і поліцаї... а-а-а, якби не корупція то я пішов би, а так не піду"!!!
Кожен відповідає за себе і за свої вчинки!
Якщо прийдуть кацапи, то всі МИ будемо абсолютно придатні для походу на Захід. І веслувальники і айтішники і бодібілдери з барбершоперами...
Розстріляють кожного десятого, а всі інші САМІ запишуться в штурмовики на мопедах.
Спитайте жителів ТОТ.
показати весь коментар
02.07.2025 17:58 Відповісти
+3
за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів - не перевелись еще идиоты
показати весь коментар
02.07.2025 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нікоди такого не було і от знову Конституція на паузі. А коли будуть затримані корупціонери а не веслувальник. Якщо б у нас було менше корупціонерів то і веслувальників боло б менше. Дожився що тепер веслувальник перейшов в розряд злочинця. Хто буде наступним боксер чи бігун? Країна ідіотів.
показати весь коментар
02.07.2025 17:50 Відповісти
Не треба так недолуго відмазувати "своїх".
"...Не хочу, не буду, не народжений для війни, нехай спочатку прокурорські і поліцаї... а-а-а, якби не корупція то я пішов би, а так не піду"!!!
Кожен відповідає за себе і за свої вчинки!
Якщо прийдуть кацапи, то всі МИ будемо абсолютно придатні для походу на Захід. І веслувальники і айтішники і бодібілдери з барбершоперами...
Розстріляють кожного десятого, а всі інші САМІ запишуться в штурмовики на мопедах.
Спитайте жителів ТОТ.
показати весь коментар
02.07.2025 17:58 Відповісти
Не "якщо" , а коли прийдуть ...!
І так і буде , доки еліта не покаже приклад , як треба захищати державу ! А якщо "еліта" цього не хоче - простим людям і поготів ...
показати весь коментар
02.07.2025 18:00 Відповісти
Alex Vassago так відповідай за себе ..чого дойопуєшся до других??? Сам то воюєш чи служиш??
показати весь коментар
02.07.2025 18:04 Відповісти
а ви чому сказились чи самі з окопа набираете? я військовий медик а ви хто будете?
показати весь коментар
02.07.2025 18:27 Відповісти
Медик кажеш..і яке звання?
показати весь коментар
02.07.2025 18:29 Відповісти
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"

Что ж ты не смазал уключину маслом
А он всё скрипел и вот так улыбался
Вижу, дозорный нас с вышки засёк
Выслали катер, и я тему просёк...
показати весь коментар
02.07.2025 18:27 Відповісти
Чого вони , на фото , завжди задом стоять ...?
показати весь коментар
02.07.2025 17:50 Відповісти
готові прийняти з усєх старон як твій зеленський
показати весь коментар
02.07.2025 18:01 Відповісти
там справа схоже жінка. а зліва полудід під 50.
а цьому 29 і тікає, бо чекає поки вони повоюють
показати весь коментар
02.07.2025 18:18 Відповісти
за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів - не перевелись еще идиоты
показати весь коментар
02.07.2025 17:52 Відповісти
Знов "президент" втекти хотів?
показати весь коментар
02.07.2025 17:54 Відповісти
Ну ось готовий морський піхотинець або моряк ВМФ. На підготовку відправляти не треба. Можно прямо до В/Ч.
показати весь коментар
02.07.2025 18:00 Відповісти
Ну так щоб ти на печі і далі потужно воював
показати весь коментар
02.07.2025 18:06 Відповісти
До речі так. Один блогер влучно сказав (канал Микита Бак) влучно сказав на цю тему: люди які наважуються перепливання Тиси, кількаденний похід горами (особливо взимку) чи просто перехід. Це люди які здатні на вчинки, і винна тут влада, яка не працює належним чином з такими людьми.
показати весь коментар
02.07.2025 18:14 Відповісти
З чіпких рук неньки не так просто вирватись...
показати весь коментар
02.07.2025 18:07 Відповісти
Не треба було ср-ти шоуменами в рідному домі.
показати весь коментар
02.07.2025 18:21 Відповісти
Адміністратором виявився працівник Держприкордонслужби🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.07.2025 18:09 Відповісти
Видно веслувальник не був члЄном з «Трудових резервів», бо з «Динамо» Фірташі, усих своїх вивезли, з довідками від ГУР??
Ну, як і порнова, возили дивні особи, з ОПУ!!!
показати весь коментар
02.07.2025 18:29 Відповісти
до речі, ліман закритий на глухо, навіть цигарки і спірт пішли через суходол, тому відкиньте цей варіант
показати весь коментар
02.07.2025 18:32 Відповісти
Принаймі спробував
показати весь коментар
02.07.2025 18:32 Відповісти
 
 