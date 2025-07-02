Намагався втекти через лиман до Придністров’я: на Одещині затримано "веслувальника" з Києва, - ДПСУ. ФОТО
На Одещині прикордонники під час нічного патрулювання в районі Кучурганського лиману затримали чоловіка, який на надувному човні намагався незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 29-річний мешканець Києва діяв за інструкцією з одного з телеграм-каналів. Згідно з "порадою", він заздалегідь придбав човен та необхідне спорядження, а за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів США на криптогаманець.
Втім, втеча завершилася ще до початку - прикордонники помітили порушника на старті запливу й одразу його затримали.
На киянина склали протокол за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"), матеріали справи передали до суду.
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"...Не хочу, не буду, не народжений для війни, нехай спочатку прокурорські і поліцаї... а-а-а, якби не корупція то я пішов би, а так не піду"!!!
Кожен відповідає за себе і за свої вчинки!
Якщо прийдуть кацапи, то всі МИ будемо абсолютно придатні для походу на Захід. І веслувальники і айтішники і бодібілдери з барбершоперами...
Розстріляють кожного десятого, а всі інші САМІ запишуться в штурмовики на мопедах.
Спитайте жителів ТОТ.
І так і буде , доки еліта не покаже приклад , як треба захищати державу ! А якщо "еліта" цього не хоче - простим людям і поготів ...
"Я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник"
Что ж ты не смазал уключину маслом
А он всё скрипел и вот так улыбался
Вижу, дозорный нас с вышки засёк
Выслали катер, и я тему просёк...
а цьому 29 і тікає, бо чекає поки вони повоюють
Ну, як і порнова, возили дивні особи, з ОПУ!!!