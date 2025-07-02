Намагався втекти через лиман до Придністров’я: на Одещині затримано "веслувальника" з Києва, - ДПСУ. ФОТО

На Одещині прикордонники під час нічного патрулювання в районі Кучурганського лиману затримали чоловіка, який на надувному човні намагався незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 29-річний мешканець Києва діяв за інструкцією з одного з телеграм-каналів. Згідно з "порадою", він заздалегідь придбав човен та необхідне спорядження, а за "інформаційний супровід" переказав адміністратору каналу 4 тисячі доларів США на криптогаманець.

Втім, втеча завершилася ще до початку - прикордонники помітили порушника на старті запливу й одразу його затримали.

На киянина склали протокол за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України"), матеріали справи передали до суду.

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