Выезд из страны в тайнике грузовика за $10 500: В Одесской области задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы: трех мужчин мобилизационного возраста обнаружили в специально оборудованном тайнике внутри грузовика с лесоматериалами.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ТЦК из Днепра незаконно списал с учета через "Оберег" по меньшей мере 17 мужчин, - ГБР

Как отмечается, трансфер организовали двое жителей Одесской области, которые действовали под координацией неустановленного лица через закрытые телеграмм-каналы. Стоимость "услуги" - 10 500 долларов с человека.

Схема предусматривала, что после передачи условной фразы мужчины занимали места в нише грузового прицепа. Оплата осуществлялась частями: $9300 - во время выезда, остальные - по прибытии за границу.





Грузовик с "пассажирами" остановили недалеко от пункта пропуска, 37-летнего водителя задержали. Его сообщника разоблачили в Черноморске во время получения средств.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытался сбежать через лиман в Приднестровье: в Одесской области задержан "гребец" из Киева, - ГПСУ. ФОТО