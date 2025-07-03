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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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Выезд из страны в тайнике грузовика за $10 500: В Одесской области задержаны трое мужчин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения границы: трех мужчин мобилизационного возраста обнаружили в специально оборудованном тайнике внутри грузовика с лесоматериалами.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, трансфер организовали двое жителей Одесской области, которые действовали под координацией неустановленного лица через закрытые телеграмм-каналы. Стоимость "услуги" - 10 500 долларов с человека.

Схема предусматривала, что после передачи условной фразы мужчины занимали места в нише грузового прицепа. Оплата осуществлялась частями: $9300 - во время выезда, остальные - по прибытии за границу.

В Одесской области задержали трех уклонистов в укрытии среди лесоматериалов
В Одесской области задержали трех уклонистов в укрытии среди лесоматериалов

Грузовик с "пассажирами" остановили недалеко от пункта пропуска, 37-летнего водителя задержали. Его сообщника разоблачили в Черноморске во время получения средств.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6649) Одесская область (3704) уклонисты (964)


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Бачив об'яву від консервного заводу, виїзд за кордон в консервах для собачого корму, не дорого)))
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03.07.2025 11:36 Ответить
Мангальщики везли дрова на шашлики - заблукали
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03.07.2025 11:40 Ответить
самий надійний сховок - у запасці. Головне щоб розбортірували після перетину кордону.
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03.07.2025 11:46 Ответить
За кордон вже дрова возять? Це вже якийсь пздц
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03.07.2025 12:02 Ответить
 
 