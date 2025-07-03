Виїзд з країни в сховку вантажівки за $10 500: На Одещині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Одещині прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону: трьох чоловіків мобілізаційного віку виявили у спеціально обладнаному сховку всередині вантажівки з лісоматеріалами.
Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, трансфер організували двоє жителів Одещини, які діяли під координацією невстановленої особи через закриті телеграм-канали. Вартість "послуги" - 10 500 доларів з особи.
Схема передбачала, що після передачі умовної фрази чоловіки займали місця в ніші вантажного причепа. Оплата здійснювалась частинами: $9300 - під час виїзду, решта - після прибуття за кордон.
Вантажівку з "пасажирами" зупинили неподалік пункту пропуску, 37-річного водія затримали. Його спільника викрили в Чорноморську під час отримання коштів.
Обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси.
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