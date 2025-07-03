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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Виїзд з країни в сховку вантажівки за $10 500: На Одещині затримано трьох чоловіків, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Одещині прикордонники викрили спробу незаконного перетину кордону: трьох чоловіків мобілізаційного віку виявили у спеціально обладнаному сховку всередині вантажівки з лісоматеріалами.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, трансфер організували двоє жителів Одещини, які діяли під координацією невстановленої особи через закриті телеграм-канали. Вартість "послуги" - 10 500 доларів з особи.

Схема передбачала, що після передачі умовної фрази чоловіки займали місця в ніші вантажного причепа. Оплата здійснювалась частинами: $9300 - під час виїзду, решта - після прибуття за кордон.

На Одещині затримали трьох ухилянтів у сховку серед лісоматеріалів
На Одещині затримали трьох ухилянтів у сховку серед лісоматеріалів

Вантажівку з "пасажирами" зупинили неподалік пункту пропуску, 37-річного водія затримали. Його спільника викрили в Чорноморську під час отримання коштів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури Одеси.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6213) Одеська область (3360) ухилянти (1034)


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Бачив об'яву від консервного заводу, виїзд за кордон в консервах для собачого корму, не дорого)))
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03.07.2025 11:36 Відповісти
Мангальщики везли дрова на шашлики - заблукали
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03.07.2025 11:40 Відповісти
самий надійний сховок - у запасці. Головне щоб розбортірували після перетину кордону.
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03.07.2025 11:46 Відповісти
За кордон вже дрова возять? Це вже якийсь пздц
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03.07.2025 12:02 Відповісти
А може це ЛГБТ -спільнота? Не всі ж будуть показувати своє лицарство в армії, щоб завоювати серце Безуглої.
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03.07.2025 13:32 Відповісти
Нельзя цены сбивать! Да еще и Ермаку не откатывать! Совсем оборзели.
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03.07.2025 13:33 Відповісти
 
 