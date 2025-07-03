Суттєвого угруповання ворожих військ для наступу на Чернігівщині не фіксується, - Держприкордонслужба

Навпроти Чернігівської області ворог тримає певні сили та засоби. Однак, суттєвого угруповання для наступу не фіксується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Навпроти Чернігівської області противник тримає певні сили та засоби. Однак, це більше для утримання своїх позицій та використання, на жаль, засобів ураження для обстрілу Чернігівської області також.

Якогось суттєвого угруповання, яке ворог міг би застосувати по лінії нашого кордону, не відмічається. Ми не фіксуємо і будь-які інші дії противника за останній час - у тому числі піхотних груп, застосування ДРГ.

Треба розуміти, що українські воїни також посилюють максимально можливо цей напрямок для того, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій на цій ділянці також. Противник підступний, та навіть для відволікання наших сил може спробувати використати і цю ділянку також. Однак, зараз на цьому відтинку ситуація більш спокійна, ніж у межах Сумської чи Харківської областей".

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