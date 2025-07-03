Существенного скопления вражеских войск для наступления на Черниговщине не фиксируется, - Госпогранслужба

Напротив Черниговской области враг держит определенные силы и средства. Однако, существенной группировки для наступления не фиксируется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Общественного радио сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Напротив Черниговской области противник держит определенные силы и средства. Однако, это больше для удержания своих позиций и использования, к сожалению, средств поражения для обстрела Черниговской области также.

Какой-то существенной группировки, которую враг мог бы применить по линии нашей границы, не отмечается. Мы не фиксируем и любые другие действия противника за последнее время - в том числе пехотных групп, применение ДРГ.

Надо понимать, что украинские воины также усиливают максимально возможно это направление для того, чтобы быть готовыми к развитию любых ситуаций на этом участке также. Противник коварный, и даже для отвлечения наших сил может попытаться использовать и этот участок также. Однако, сейчас на этом отрезке ситуация более спокойная, чем в пределах Сумской или Харьковской областей".

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