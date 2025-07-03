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Новости Бои на Сумщине
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Враг снизил активность штурмовых групп на Сумском направлении, но не прекратил обстрелы приграничных районов, - ГПСУ

Бои в Сумской области

На Сумщине снизилась активность вражеских штурмовых групп. Однако враг активизировал удары в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Если говорить об авиации, то именно по Сумщине враг активно применяет ее. Сбрасывает управляемые авиационные бомбы, бьет неуправляемыми ракетами. Наибольшая активность - в пределах Юнаковской и Хотинской громад. Но продвижение малых штурмовых групп удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась", - отметил Демченко.

Также РФ активизировала авиаудары в Донецкой области.

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Сумская область (3426) боевые действия (4468) ДРГ (108)


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це, типу, що б сирського не підставити, котрий заявив, що ворог зупинений, перемога за нами?
а, він ніфіга не зупинений.
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03.07.2025 10:03 Ответить
А , тобто, він і далі просувається
Дивно , а чому інше каже DeepState ?
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03.07.2025 10:16 Ответить
 
 