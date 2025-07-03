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Враг снизил активность штурмовых групп на Сумском направлении, но не прекратил обстрелы приграничных районов, - ГПСУ
На Сумщине снизилась активность вражеских штурмовых групп. Однако враг активизировал удары в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Если говорить об авиации, то именно по Сумщине враг активно применяет ее. Сбрасывает управляемые авиационные бомбы, бьет неуправляемыми ракетами. Наибольшая активность - в пределах Юнаковской и Хотинской громад. Но продвижение малых штурмовых групп удается сдерживать, и сейчас их активность значительно снизилась", - отметил Демченко.
Также РФ активизировала авиаудары в Донецкой области.
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а, він ніфіга не зупинений.
Дивно , а чому інше каже DeepState ?