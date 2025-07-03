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Ворог знизив активність штурмових груп на Сумському напрямку, але не припинив обстрілів прикордоння, - ДПСУ
На Сумщині знизилась активність ворожих штурмових груп. Проте ворог активізував удари на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Якщо говорити про авіацію, то саме по Сумщині ворог активно застосовує її. Скидає керовані авіаційні бомби, б’є некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад. Але просування малих штурмових груп вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась", – зазначив Демченко.
Також РФ активізувала авіаудари на Донеччині.
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а, він ніфіга не зупинений.
Дивно , а чому інше каже DeepState ?