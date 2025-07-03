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Новини Бої на Сумщині
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Ворог знизив активність штурмових груп на Сумському напрямку, але не припинив обстрілів прикордоння, - ДПСУ

Бої на Сумщині

На Сумщині знизилась активність ворожих штурмових груп. Проте ворог активізував удари на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Якщо говорити про авіацію, то саме по Сумщині ворог активно застосовує її. Скидає керовані авіаційні бомби, б’є некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад. Але просування малих штурмових груп вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась", – зазначив Демченко.

Також РФ активізувала авіаудари на Донеччині.

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Сумська область (3976) бойові дії (4218) ДРГ (115)


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це, типу, що б сирського не підставити, котрий заявив, що ворог зупинений, перемога за нами?
а, він ніфіга не зупинений.
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03.07.2025 10:03 Відповісти
А , тобто, він і далі просувається
Дивно , а чому інше каже DeepState ?
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03.07.2025 10:16 Відповісти
 
 