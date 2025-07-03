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Незаконное пересечение границы: в Винницкой области задержаны два украинца - мать одного из мужчин помогала, - ГПСУ

В Винницкой области пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащие зафиксировали движение двух мужчин вблизи границы ночью с помощью технических средств наблюдения. Наряд оперативно задержал нарушителей - ими оказались 24-летние жители Днепропетровской и Харьковской областей.

По их словам, к границе их доставляла мать одного из мужчин, которая обходила блокпосты, чтобы обеспечить безопасное пересечение.

Пограничники задержали двух украинцев за попытку незаконного пересечения границы

За попытку нарушения государственной границы обоих граждан привлекли к административной ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытался сбежать за границу и угрожал пограничнику ножом: на Житомирщине задержан киевлянин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Винницкая область (1052) Госпогранслужба (6654) уклонисты (964)


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Топ комментарии
+5
Молодці прикордонники
Завзято працюють
Аби країну захищати не послали.
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03.07.2025 13:42 Ответить
+4
І, як завжди, вгодовані бугаї ловлять чахликів, щоб відправити в окопи ЗАМІСТЬ СЕБЕ. Так переможемо...
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03.07.2025 13:56 Ответить
+3
Звісно, не дочекаються. Ти прямо з дивана розгромиш агресора і не допустиш капітуляції.
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03.07.2025 13:58 Ответить
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Молодці прикордонники
Завзято працюють
Аби країну захищати не послали.
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03.07.2025 13:42 Ответить
Бачу ви теж завзято працюєтє, аби країну захищати не посилали.
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03.07.2025 14:33 Ответить
цікаво чи є в прикордонників Сумщини таке оснащення, бпла з нічною камерою?
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03.07.2025 13:43 Ответить
Гарантовано є, але термін їх служби дуже непередбачуваний.
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03.07.2025 13:53 Ответить
У прикордонників все є для того , щоб ловити втікачів , які
незаконно пенетинають кордони і щоб знищувати кацапів ,
які пруться на нашу землю вбивати украінців !!
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03.07.2025 13:53 Ответить
Мати їх, і посадила до буцигарні! Але агенти московського ****** в Україні, все гадять по мережам, про якусь бусифікацію!!?!?
Чекають на капітуляцію України перед московітами????
Недочекаєтеся, виродки! Яценюк з гройсманом, теж петляють від ТЦК??
Смерть, окупантам московським та їх прихвостням в Україні!
Слава Україні!!
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03.07.2025 13:54 Ответить
Звісно, не дочекаються. Ти прямо з дивана розгромиш агресора і не допустиш капітуляції.
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03.07.2025 13:58 Ответить
Ви там на закордонах методичку хоча б оновлюйте. Застаріла вже.
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03.07.2025 14:02 Ответить
І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко). I. Послання "І мертвим, і живим..." - духовний заповіт українцям.
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03.07.2025 14:26 Ответить
Тож вчіться.
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03.07.2025 14:44 Ответить
Ти дурнику не гаслами тут дрищи а повертайся такі герої тут потрібні..не сци ,,тут не страшно
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03.07.2025 14:08 Ответить
Уточніть, будь ласка, де саме потрібні таки герої? Біля вас? Разом з вами в окопі на ВОПі?
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03.07.2025 14:31 Ответить
І, як завжди, вгодовані бугаї ловлять чахликів, щоб відправити в окопи ЗАМІСТЬ СЕБЕ. Так переможемо...
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03.07.2025 13:56 Ответить
Скажить, а ось ви чахлик чи вгодований бугай?
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03.07.2025 14:28 Ответить
Карацупа гордится своими последователями. Цель пограничных войск - охрана границы своего государства. Т.е охрана от внешнего незаконного пересечения. Но как и с карацупой, поймавшим от 250 до 450 нарушителей, всего 1 из них был идущим в совок, а остальные пытались из него сбежать.
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03.07.2025 14:09 Ответить
Незаконний перетин кордону або така спроба поза встановленими місцями це законно?
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03.07.2025 14:27 Ответить
Слимаковому роду нема переводу.
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03.07.2025 14:24 Ответить
Тю, для чого ти так про вертухаїв з концтабору
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03.07.2025 15:02 Ответить
Який закон це забороняє?
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03.07.2025 14:59 Ответить
 
 