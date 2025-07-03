Незаконное пересечение границы: в Винницкой области задержаны два украинца - мать одного из мужчин помогала, - ГПСУ

В Винницкой области пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Военнослужащие зафиксировали движение двух мужчин вблизи границы ночью с помощью технических средств наблюдения. Наряд оперативно задержал нарушителей - ими оказались 24-летние жители Днепропетровской и Харьковской областей.

По их словам, к границе их доставляла мать одного из мужчин, которая обходила блокпосты, чтобы обеспечить безопасное пересечение.

За попытку нарушения государственной границы обоих граждан привлекли к административной ответственности.

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