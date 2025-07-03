Незаконное пересечение границы: в Винницкой области задержаны два украинца - мать одного из мужчин помогала, - ГПСУ
В Винницкой области пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Военнослужащие зафиксировали движение двух мужчин вблизи границы ночью с помощью технических средств наблюдения. Наряд оперативно задержал нарушителей - ими оказались 24-летние жители Днепропетровской и Харьковской областей.
По их словам, к границе их доставляла мать одного из мужчин, которая обходила блокпосты, чтобы обеспечить безопасное пересечение.
За попытку нарушения государственной границы обоих граждан привлекли к административной ответственности.
Топ комментарии
+5 Сармат Сарматович
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+4 Комік Прикольний
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+3 Комік Прикольний
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Завзято працюють
Аби країну захищати не послали.
незаконно пенетинають кордони і щоб знищувати кацапів ,
які пруться на нашу землю вбивати украінців !!
Чекають на капітуляцію України перед московітами????
Недочекаєтеся, виродки! Яценюк з гройсманом, теж петляють від ТЦК??
Смерть, окупантам московським та їх прихвостням в Україні!
Слава Україні!!