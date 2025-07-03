РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10366 посетителей онлайн
Новости Приговоры за государственную измену Завербованные агенты ФСБ
1 529 9

Предательница, которая корректировала авиаудары РФ по Киевской области с помощью "видеоловушек", приговорена к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Суд вынес приговор агенту ФСБ РФ из Борисполя

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получила еще одна агент ФСБ РФ, которая корректировала российские воздушные атаки по Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленницу весной 2025 года вблизи оборонного здания, по которому она пыталась навести ракетный удар рашистов.

Чтобы скорректировать вражеский огонь, женщина должна была установить напротив режимного объекта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наводил КАБы по Донецкой области: агента ГРУ РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

На месте задержания у агента изъято видеоустройство и телефон с доказательствами координации своих действий с ФСБ.

По данным следствия, заказ РФ выполняла 30-летняя безработная из Борисполя, которую оккупанты завербовали на Телеграм-канале по поиску "быстрых заработков".

После вербовки женщина получила от куратора геолокации потенциальных "целей", где она должна была провести доразведку и установить "видеоловушки".

Чтобы приобрести вайфай-камеры, фигурантка получила на свою банковскую карточку деньги от российской спецслужбы.

Читайте также: Агентку "женской группы" ФСБ, которая шпионила для РФ в Донецкой области, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Кроме этого, она отслеживала последствия вражеских "прилетов" по Киевщине. Для этого агент периодически объезжала локации, которые интересовали оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал фигурантку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Автор: 

Борисполь (770) Киевская область (4243) приговор (1250) СБУ (20144) Бориспольский район (32)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за хер собачий (т.е. за русню) будет гнить в тюрьме 15 лет
показать весь комментарий
03.07.2025 16:28 Ответить
Зрадницю

Задницю.
показать весь комментарий
03.07.2025 16:29 Ответить
цю теж не позбавляйте виборчого права. Так потроху потроху і можно назбирати необхідну кількість електорату для проходження у ВР партії "Явастуданєпасилал".
показать весь комментарий
03.07.2025 16:35 Ответить
А можна прикопати на скотомогильнику,тварину.
показать весь комментарий
03.07.2025 16:47 Ответить
Вроде за такое дают пожизненно. Или женщинам привилегии даже в преступлениях)
показать весь комментарий
03.07.2025 16:51 Ответить
Щоб придбати вайфай-камери, фігурантка отримала на свою банківську картку гроші від російської спецслужби.

Це як? З рашки в Україну?
показать весь комментарий
03.07.2025 17:15 Ответить
мало!
показать весь комментарий
03.07.2025 17:16 Ответить
В зелених шнурки закінчились.
показать весь комментарий
03.07.2025 17:51 Ответить
 
 