Предательница, которая корректировала авиаудары РФ по Киевской области с помощью "видеоловушек", приговорена к 15 годам тюрьмы, - СБУ

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получила еще одна агент ФСБ РФ, которая корректировала российские воздушные атаки по Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Киберспециалисты СБУ задержали злоумышленницу весной 2025 года вблизи оборонного здания, по которому она пыталась навести ракетный удар рашистов.

Чтобы скорректировать вражеский огонь, женщина должна была установить напротив режимного объекта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов.

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На месте задержания у агента изъято видеоустройство и телефон с доказательствами координации своих действий с ФСБ.

По данным следствия, заказ РФ выполняла 30-летняя безработная из Борисполя, которую оккупанты завербовали на Телеграм-канале по поиску "быстрых заработков".

После вербовки женщина получила от куратора геолокации потенциальных "целей", где она должна была провести доразведку и установить "видеоловушки".

Чтобы приобрести вайфай-камеры, фигурантка получила на свою банковскую карточку деньги от российской спецслужбы.

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Кроме этого, она отслеживала последствия вражеских "прилетов" по Киевщине. Для этого агент периодически объезжала локации, которые интересовали оккупантов.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал фигурантку виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).