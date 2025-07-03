Зрадницю, яка коригувала авіаудари РФ по Київщині за допомогою "відеопасток", засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримала ще одна агентка ФСБ РФ, яка коригувала російські повітряні атаки по Київщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисницю навесні 2025 року поблизу оборонної будівлі, по якій вона намагалась навести ракетний удар рашистів.

Щоб скоригувати ворожий вогонь, жінка мала встановити навпроти режимного об’єкта приховану камеру з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів.

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На місці затримання в агентки вилучено відеопристрій і телефон із доказами координації своїх дій з ФСБ.

За даними слідства, замовлення РФ виконувала 30-річна безробітна з Борисполя, яку окупанти завербували на Телеграм-каналі з пошуку "швидких заробітків".

Після вербування жінка отримала від куратора геолокації потенційних "цілей", де вона мала провести дорозвідку і встановити "відеопастки".

Щоб придбати вайфай-камери, фігурантка отримала на свою банківську картку гроші від російської спецслужби.

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Крім цього, вона відслідковувала наслідки ворожих "прильотів" по Київщині. Для цього агентка періодично об’їжджала локації, які цікавили окупантів.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав фігурантку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).