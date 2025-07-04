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Новини Фото Продаж посад в ЗСУ
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Продавали "тилові" військові посади: у Києві викрито масштабну схему, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала у Києві масштабну схему, за якою військовослужбовців за хабар переводили на "тилові" посади або допомагали їм уникнути служби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Києві затримали ділків, які продавали військові "тилові" посадиУ Києві затримали ділків, які продавали військові "тилові" посади

Як повідомили в СБУ, організатори схеми вимагали від 15 до 25 тисяч доларів за переведення до підрозділів, що не беруть участі у бойових діях. Інша "послуга" - повне звільнення з лав ЗСУ за фіктивними медичними довідками про "різке погіршення здоров’я".

Правоохоронці затримали двох киян, які організували оборудку, та п’ятьох медиків, яких вони залучили до схеми. Залежно від суми хабара, фігуранти оформлювали клієнтам статус "обмежено придатний" або "непридатний" до військової служби. Для цього створювали фіктивні госпіталізації та підробляли документи.

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У Києві затримали ділків, які продавали військові
У Києві затримали ділків, які продавали військові

Затримання відбулося під час передачі хабаря. У затриманих вилучили готівку та сфальсифіковані документи. Їм оголосили про підозру за:

  • ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період),

  • ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, щоб встановити усіх причетних.

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Автор: 

Київська область (4142) СБУ (13081)


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Топ коментарі
+5
ми не переможні нас не здолати
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04.07.2025 12:19 Відповісти
+4
Коли фіктивно стаєш "здоровим" за півгодини, на 5-6 десятку ще через пару міс тебе привозять з інфарктом/інсультом тисячі десятки тис випадків, не одну суку не посадили, вбивці нічим не кращі путіна
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04.07.2025 12:39 Відповісти
+3
От тому сидять в тилу молоді , здорові бадилі на посадах сторожів, сантехніків, бухгалтерів, шоферів...
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04.07.2025 12:29 Відповісти
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ми не переможні нас не здолати
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04.07.2025 12:19 Відповісти
Непокаране, в Україні, з 2014 року, після Революції Гідності, шляхом повішення зло, призводить до смертей Українців та зради Україні уже у 2025 році!!
А привладним кнурам, на це байдуже, бо вони набравши грошей та майна, з 2014 року, повтікали за кордон, маючи банківські рахунки, з бізнесів, які ще і сьогодні, дають їм гроші!!
Сирійці, роблять правильні і дієві заходи!!
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04.07.2025 12:24 Відповісти
Не згоден! З 2014 року потроху наводився порядок, приймали закони такі, які неуможливлювали прихід до влади колишніх з влади Януовоща, після приходу комедійного непорозуміння, всі закони були відмінені, а з собою привів ригів та клоунів з кварталу , які роблять у внутрі країни розвал. Це все наслідок управління наполіончіка, який прийшов до влади шляхом маніпуляції з телевізора!
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04.07.2025 12:34 Відповісти
Які відмінені ? Якби були відмінені у мережу не попадала б інфо про корпів.
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04.07.2025 12:50 Відповісти
А так, наполєончік же не розбирається в законах, то ж дія Закону про очищення влади не діє і не продовжено її дію.
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04.07.2025 13:00 Відповісти
От тому сидять в тилу молоді , здорові бадилі на посадах сторожів, сантехніків, бухгалтерів, шоферів...
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04.07.2025 12:29 Відповісти
Вершина айсберга. Відсотка два.
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04.07.2025 12:29 Відповісти
А за "участі Головнокомандувача ....." пропустили
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04.07.2025 12:33 Відповісти
Коли влада мародерить та краде, то що залишається робити пересічним людям ?
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04.07.2025 12:39 Відповісти
Пересічні точно знають, що, де, коли і скільки краде влада. Свічку тримають, чи участь беруть ?
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04.07.2025 12:54 Відповісти
Коли фіктивно стаєш "здоровим" за півгодини, на 5-6 десятку ще через пару міс тебе привозять з інфарктом/інсультом тисячі десятки тис випадків, не одну суку не посадили, вбивці нічим не кращі путіна
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04.07.2025 12:39 Відповісти
Це ще не крайній випадок.
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04.07.2025 12:55 Відповісти
Продавали. Важливий навіть не цей факт, а той, що мабуть не ділилися з СБУ
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04.07.2025 12:43 Відповісти
Цікаво, нікого з "цензорівських" наших немає тут?
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04.07.2025 13:15 Відповісти
Бути біля криниці і води не попити?
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04.07.2025 13:39 Відповісти
 
 