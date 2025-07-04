Продавали "тилові" військові посади: у Києві викрито масштабну схему, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала у Києві масштабну схему, за якою військовослужбовців за хабар переводили на "тилові" посади або допомагали їм уникнути служби.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили в СБУ, організатори схеми вимагали від 15 до 25 тисяч доларів за переведення до підрозділів, що не беруть участі у бойових діях. Інша "послуга" - повне звільнення з лав ЗСУ за фіктивними медичними довідками про "різке погіршення здоров’я".
Правоохоронці затримали двох киян, які організували оборудку, та п’ятьох медиків, яких вони залучили до схеми. Залежно від суми хабара, фігуранти оформлювали клієнтам статус "обмежено придатний" або "непридатний" до військової служби. Для цього створювали фіктивні госпіталізації та підробляли документи.
Затримання відбулося під час передачі хабаря. У затриманих вилучили готівку та сфальсифіковані документи. Їм оголосили про підозру за:
-
ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період),
-
ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).
Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, щоб встановити усіх причетних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А привладним кнурам, на це байдуже, бо вони набравши грошей та майна, з 2014 року, повтікали за кордон, маючи банківські рахунки, з бізнесів, які ще і сьогодні, дають їм гроші!!
Сирійці, роблять правильні і дієві заходи!!