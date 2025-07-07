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Новини Вироки за державну зраду Завербовані агенти ФСБ
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Агент ФСБ шпигував за українською ППО біля Чорного моря на Одещині: його засудили до 15 років ув’язнення, - СБУ

На Одещині до 15 років ув’язнення засудили агента ФСБ

15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який коригував повітряні російські атаки по припортовій інфраструктурі Одещини та шпигував за ППО біля Чорного моря.

Про це пише СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російські дрони-камікадзе та ракетне озброєння на припортову інфраструктуру південного регіону України.

Також агент намагався виявити і передати куратору бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють повітряний простір біля акваторії Чорного моря.

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У разі отримання відповідних координат, окупанти сподівалися використати їх для "обходу" української ППО під час нової серії ударів по Одещині.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зрадника у травні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

За даними слідства, завдання ворога виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна.

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Агент фіксував локації "потрібних" об’єктів під прикриттям робочих поїздок по регіону.

Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисника винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: 

Одеська область (3374) ППО (3364) вирок (1110) СБУ (13087) шпигунство (1024)


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агенти фсб сидять в опі, км і вр - і ніхто їх не трогає. а тут зловили бомжа якогось і нарядили його агентом, щоб отримати плюшки-премії
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07.07.2025 16:52 Відповісти
Нафига им агенты, если разведдроны, как показала практика, могут часами болтаться в нужном районе и их никто не сбивает.
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07.07.2025 16:59 Відповісти
 
 