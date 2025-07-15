Доба на Харківщині: ворог атакував Харків та 9 населених пунктів, 1 людина загинула, 9 – постраждали, серед них 2 дітей.. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські загарбники атакували низку населених пунктів Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов, прокуратура області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 16 некерованих авіаційних ракет;
- 8 КАБ;
- 11 БпЛА типу "Шахед";
- 10 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони.
Внаслідок російських атак у Златополі загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, 13-річна дівчина;
У селі Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець. У Куп’янську постраждав 49-річний чоловік.
Близько 23:40 ворожий ударний безпілотник атакував селище Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено приватні житлові будинки: там спалахнули пожежі.
68-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА типу "Герань-2".
У селі Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік.
Ворог атакував fpv-дроном Шевченківський район Харкова.
В результаті влучання ударних безпілотників у Чугуєві горіли 2 будівлі, а також суха трава на площі 2 га. Без постраждалих.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено трамвайну зупинку, автомобіль;
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Хатнє), магазин, будівлю, 2 автомобілі (с. Борівське), 2 будинки (с. Стецьківка), 2 приватні будинки, 4 господарчі споруди (с. Приколотне);
- у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Барвінкове);
- у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю (м. Чугуїв);
- у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, магазин, 3 автомобілі (сел. Золочів);
- у Лозівському районі пошкоджено адмінбудівлю, храм, 3 автомобілі (м. Златопіль).
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Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України стосовно Збройних Сил України
Кабінет Міністрів України:
організує підготовку та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Збройних Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм стосовно Збройних Сил України, державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Сил України, створення недоторканних та мобілізаційних запасів;
забезпечує постачання Збройним Силам України озброєння, військової техніки, енергетичних, матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання Збройними Силами України покладених на них завдань і функцій;
забезпечує комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснює заходи, пов'язані з підготовкою та призовом громадян на військову службу;
встановлює порядок надання Збройним Силам України в управління об'єктів державної власності, в тому числі земельних (водних) ділянок, інших природних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили України функцій та завдань як на платній, так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
визначає https://protocol.ua/go/339-2015-%D0%BF порядок фінансування Збройних Сил України за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України;
{Частину першу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом https://protocol.ua/go/1190-18 № 1190-VII від 08.04.2014 }
встановлює https://protocol.ua/go/135-2015-%D0%BF порядок забезпечення справності, технічної придатності та модернізації озброєння та військової техніки Збройних Сил України;
{Статтю 9 доповнено абзацом згідно із Законом https://protocol.ua/go/1256-17 № 1256-VI від 14.04.2009 }
визначає порядок застосування зброї і бойової техніки з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, у тому числі черговими силами, Збройних Сил України в мирний час та в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) у разі виконання ними завдань у випадках, визначених частиною четвертою статті 1 та статтею 1 - 1 цього Закону;