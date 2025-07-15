Доба на Харківщині: ворог атакував Харків та 9 населених пунктів, 1 людина загинула, 9 – постраждали, серед них 2 дітей.. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські загарбники атакували низку населених пунктів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов, прокуратура області.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

16 некерованих авіаційних ракет;

8 КАБ;

11 БпЛА типу "Шахед";

10 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони.

Внаслідок російських атак у Златополі загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, 13-річна дівчина;

У селі Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець. У Куп’янську постраждав 49-річний чоловік.

Близько 23:40 ворожий ударний безпілотник атакував селище Приколотне Купʼянського району. Пошкоджено приватні житлові будинки: там спалахнули пожежі.

68-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували до лікарні. За попередніми даними, російська армія застосувала БпЛА типу "Герань-2".

У селі Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік.

Ворог атакував fpv-дроном Шевченківський район Харкова.

В результаті влучання ударних безпілотників у Чугуєві горіли 2 будівлі, а також суха трава на площі 2 га. Без постраждалих.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено трамвайну зупинку, автомобіль;

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп’янськ), автомобіль (с. Хатнє), магазин, будівлю, 2 автомобілі (с. Борівське), 2 будинки (с. Стецьківка), 2 приватні будинки, 4 господарчі споруди (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Барвінкове);

у Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю (м. Чугуїв);

у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, магазин, 3 автомобілі (сел. Золочів);

у Лозівському районі пошкоджено адмінбудівлю, храм, 3 автомобілі (м. Златопіль).

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