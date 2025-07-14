Щонайменше 56 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни за тиждень: вбили три людини і 70 поранили. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 56 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок обстрілів, на жаль, три людини загинули, ще 70 - постраждали, серед них троє дітей.



Також один чоловік загинув унаслідок вибуху невідомого предмета.



В ОВА розповіли, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

55 некерованих авіаційних ракет;

1 ракета Іскандер;

3 ракети (тип встановлюється);

70 КАБів;

31 БпЛА типу "Шахед";

67 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

2 БпЛА типу "Молнія";

17 fpv-дронів.

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Повідомляється, що найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району, де пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки, 5 багатоквартирних будинків, амбулаторію, 3 школи, автомобіль екстреної медичної допомоги, електромережі.

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У м. Харків минулого тижня ворог пошкодив 27 будинків, 5 магазинів, пологовий будинок, підприємство, заклад вищої освіти, 22 автомобілі.



Крім того, унаслідок атак ворога горіло щонайменше 5 пшеничних полів у Куп'янському, Ізюмському та Берестинському районах області.

Підрозділи ДСНС знешкодили 667 вибухонебезпечних предметів.