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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни атакували Златопіль на Харківщині: одна загибла і десятеро постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 14 липня, російські війська здійснили атаку на місто Златопіль у Харківській області із використанням БпЛА, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, завдано удару БпЛА типу "Герань-2".

Зазначається, що на цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них - 13-річна дитина.

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Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці.

Як пізніше розповіли в Харківській обласній прокуратурі, унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Златопіль одна людина загинула, ще десятеро – постраждали.

За даними прокуратури, 14 липня орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по м. Златопіль.

Унаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, дістали поранення та травми.

Атака РФ на Златопіль 14 липня

Пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.

Атака РФ на Златопіль 14 липня
Атака РФ на Златопіль 14 липня
Атака РФ на Златопіль 14 липня

Автор: 

обстріл (29848) Харківська область (1281) Лозівський район (8) Златопіль (4)


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