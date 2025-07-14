Росіяни атакували Златопіль на Харківщині: одна загибла і десятеро постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 14 липня, російські війська здійснили атаку на місто Златопіль у Харківській області із використанням БпЛА, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, завдано удару БпЛА типу "Герань-2".



Зазначається, що на цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них - 13-річна дитина.

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Медики оперативно надають допомогу. Усі профільні служби працюють на місці.

Як пізніше розповіли в Харківській обласній прокуратурі, унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Златопіль одна людина загинула, ще десятеро – постраждали.



За даними прокуратури, 14 липня орієнтовно о 12:00 два російські БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарили по м. Златопіль.



Унаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, дістали поранення та травми.

Пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.





