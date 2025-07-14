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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили КАБом по Борівському на Харківщині: загинула людина, 4 поранених

Людина загинула у Борівському на Харківщині РФ вдарила КАБом

Російські окупанти вдарили КАБом по Шевченківській громаді на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У селищі Борівське загинула людина. 

Ще 4 особи дістали поранення. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Читайте: Доба на Харківщині: загинула людина, ще семеро постраждали, серед яких четверо поліцейських. ФОТО

Автор: 

обстріл (29848) КАБ (406) Харківська область (1281) Куп’янський район (294) Борівське (1)


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