Рашисти вдарили КАБом по Борівському на Харківщині: загинула людина, 4 поранених
Російські окупанти вдарили КАБом по Шевченківській громаді на Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
У селищі Борівське загинула людина.
Ще 4 особи дістали поранення. Усіх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
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