Доба на Харківщині: загинула людина, ще семеро постраждали, серед яких четверо поліцейських. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію, БпЛА, FPV-дрони, били з РСЗВ. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

В Купʼянському районі ворог FPV-дроном прицільно атакував службовий автомобіль, четверо поліцейських поранено. Їх госпіталізували до медичного закладу. У селі Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.

У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки;

В Чугуївському районі внаслідок скиду з ворожого дрону в полі під час роботи постраждав 56-річний водій сільськогосподарської техніки. З пораненнями чоловік звернувся до медичної установи.

Ворог також атакував БпЛА Немишлянський район Харкова.

За добу росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (попередньо);

7 КАБ;

4 БпЛА типу "Шахед";

4 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

4 fpv-дрони.

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