Доба на Харківщині: загинула людина, ще семеро постраждали, серед яких четверо поліцейських. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, артилерію, БпЛА, FPV-дрони, били з РСЗВ. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.
В Купʼянському районі ворог FPV-дроном прицільно атакував службовий автомобіль, четверо поліцейських поранено. Їх госпіталізували до медичного закладу. У селі Вільхуватка внаслідок вибуху невідомого предмету загинув 46-річний чоловік.
У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждали 58-річний і 79-річний чоловіки;
В Чугуївському районі внаслідок скиду з ворожого дрону в полі під час роботи постраждав 56-річний водій сільськогосподарської техніки. З пораненнями чоловік звернувся до медичної установи.
Ворог також атакував БпЛА Немишлянський район Харкова.
За добу росіяни застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (попередньо);
- 7 КАБ;
- 4 БпЛА типу "Шахед";
- 4 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 4 fpv-дрони.
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