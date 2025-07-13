Окупанти атакували дроном поліцейське авто на Харківщині: четверо правоохоронців зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 13 липня, у Куп'янській громаді на Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків", - сказано в повідомленні.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення.

Постраждалих правоохоронців госпіталізували.

За фактом скоєння окупантами воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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