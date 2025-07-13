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Новости Фото Атака беспилотников на Харьковщину
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Оккупанты атаковали дроном полицейскую машину на Харьковщине: четверо правоохранителей получили ранения. ФОТОрепортаж

Вечером воскресенья, 13 июля, в Купянской громаде на Харьковщине четверо полицейских пострадали в результате вражеской атаки FPV-дроном.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители получили ранения вечером 13 июля на территории Купянской городской территориальной громады при исполнении служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

пострадавшие

Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое полицейских полка полиции особого назначения.

пострадавшие

Пострадавших правоохранителей госпитализировали.

пострадавшие

По факту совершения оккупантами военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

пострадавшие

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Автор: 

атака (453) Харьковская область (1267) Купянский район (294)


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