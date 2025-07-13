Оккупанты атаковали дроном полицейскую машину на Харьковщине: четверо правоохранителей получили ранения. ФОТОрепортаж

Вечером воскресенья, 13 июля, в Купянской громаде на Харьковщине четверо полицейских пострадали в результате вражеской атаки FPV-дроном.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители получили ранения вечером 13 июля на территории Купянской городской территориальной громады при исполнении служебных обязанностей", - сказано в сообщении.

Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое полицейских полка полиции особого назначения.

Пострадавших правоохранителей госпитализировали.

По факту совершения оккупантами военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Один человек пострадал в результате атаки дрона на Чугуевский район