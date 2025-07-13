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Новости Атака беспилотников на Харьковщину
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Один человек пострадал в результате атаки дрона на Чугуевский район

Вибух

13 июля около 13:30 вражеский FPV-дрон атаковал село Караичное Чугуевского района Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Боеприпас был сброшен на поле во время сбора урожая: ранения получил 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне сбросили с дрона боеприпас на село на Чугуевщине - пострадал пожилой мужчина

Автор: 

беспилотник (3921) Харьковская область (1261) Чугуевский район (168) Караичное (1) война в Украине (5181)


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