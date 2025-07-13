Один человек пострадал в результате атаки дрона на Чугуевский район

13 июля около 13:30 вражеский FPV-дрон атаковал село Караичное Чугуевского района Харьковщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"Боеприпас был сброшен на поле во время сбора урожая: ранения получил 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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