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Новости Атака беспилотников на Харьковщину
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Россияне сбросили с дрона боеприпас на село в Чугуевском районе - пострадал пожилой мужчина

Российские обстрелы Харьковской области

Пожилой мужчина пострадал в результате удара российского дрона по Чугуевщине.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что 10 июля около 16:30 вражеский FPV-дрон атаковал село Лиман Чугуевского района.

Боеприпас был сброшен на территорию частного домовладения. В результате обстрела 73-летний мужчина получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что сегодня в результате ударов по Харьковщине два человека погибли, еще четверо - пострадали

Автор: 

fvp-дрон (133) Харьковская область (1243) Чугуевский район (165) Лиман (1)


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