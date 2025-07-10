Росіяни скинули з дрона боєприпас на село на Чугуївщині - постраждав літній чоловік
Літній чоловік постраждав внаслідок удару російського дрона по Чугуївщині.
Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Слідством встановлено, що 10 липня близько 16:30 ворожий FPV-дрон атакував село Лиман Чугуївського району.
Боєприпас був скинутий на територію приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу 73-річний чоловік отримав поранення. Потерпілого госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше повідомлялося, що сьогодні внаслідок ударів по Харківщині двоє людей загинули, ще четверо — постраждали
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