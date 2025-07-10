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Новини Обстріли Куп’янщини Обстріли Куп’янська
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Ворог вчергове атакував Куп’янщину: двоє людей загинули, ще четверо — постраждали

Вибух

Внаслідок російських ударів по Куп'янському району Харківщини загинули дві людини.

Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Близько 10:00 окупанти обстріляли село Канцедалівка Купʼянського району: поранено 59-річну жінку.

Згодом війська рф вдарили по зупинці громадського транспорту в місті Купʼянськ. Загинув чоловік.

Читайте: Росіяни з артилерії обстріляли Мирне на Харківщині: постраждало двоє людей

"Орієнтовно о 14:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл с. Мирне Купʼянського району. 57-річний чоловік дістав поранення, 66-річна жінка отримала гострий шок. Увечері житловий квартал у м. Купʼянськ перебував під вогнем окупантів. Загинув 43-річний чоловік. У 72-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес", - розповіли правоохоронці.

Читайте також: Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Куп’янщину. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29775) Харківська область (1263) Куп’янський район (287) Мирне (3) війна в Україні (5182)


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