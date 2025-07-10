Ворог вчергове атакував Куп’янщину: двоє людей загинули, ще четверо — постраждали
Внаслідок російських ударів по Куп'янському району Харківщини загинули дві людини.
Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Близько 10:00 окупанти обстріляли село Канцедалівка Купʼянського району: поранено 59-річну жінку.
Згодом війська рф вдарили по зупинці громадського транспорту в місті Купʼянськ. Загинув чоловік.
"Орієнтовно о 14:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл с. Мирне Купʼянського району. 57-річний чоловік дістав поранення, 66-річна жінка отримала гострий шок. Увечері житловий квартал у м. Купʼянськ перебував під вогнем окупантів. Загинув 43-річний чоловік. У 72-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес", - розповіли правоохоронці.
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