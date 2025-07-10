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Новини Обстріли Харківщини
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Росіяни з артилерії обстріляли Мирне на Харківщині: постраждало двоє людей

Наслідки обстрілів Харківщини

Унаслідок обстрілу з артилерії Кіндрашівської громади на Харківщині постраждали двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог атакував село Мирне з артилерії", - ідеться в повідомленні.

Вибухових поранень зазнав 57-річний чоловік. Його госпіталізували з пошкодженням голови та грудної клітини.

Також медики на місці надали допомогу 66-річній жінці, яка мала гостру реакцію на стрес.

Також читайте: Одна людина загинула внаслідок обстрілу Куп’янська

Автор: 

Харківська область (1257) Куп’янський район (287) Мирне (3)


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А колись було собі мирне село…
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10.07.2025 17:15 Відповісти
 
 