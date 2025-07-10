Росіяни з артилерії обстріляли Мирне на Харківщині: постраждало двоє людей
Унаслідок обстрілу з артилерії Кіндрашівської громади на Харківщині постраждали двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ворог атакував село Мирне з артилерії", - ідеться в повідомленні.
Вибухових поранень зазнав 57-річний чоловік. Його госпіталізували з пошкодженням голови та грудної клітини.
Також медики на місці надали допомогу 66-річній жінці, яка мала гостру реакцію на стрес.
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Olifant
показати весь коментар10.07.2025 17:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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