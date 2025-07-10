Россияне из артиллерии обстреляли Мирное на Харьковщине: пострадали два человека
В результате обстрела из артиллерии Кондрашевской громады на Харьковщине пострадали два человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Враг атаковал село Мирное из артиллерии", - говорится в сообщении.
Взрывные ранения получил 57-летний мужчина. Его госпитализировали с повреждением головы и грудной клетки.
Также медики на месте оказали помощь 66-летней женщине, которая имела острую реакцию на стресс.
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