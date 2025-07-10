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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россияне из артиллерии обстреляли Мирное на Харьковщине: пострадали два человека

Последствия обстрелов Харьковской области

В результате обстрела из артиллерии Кондрашевской громады на Харьковщине пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг атаковал село Мирное из артиллерии", - говорится в сообщении.

Взрывные ранения получил 57-летний мужчина. Его госпитализировали с повреждением головы и грудной клетки.

Также медики на месте оказали помощь 66-летней женщине, которая имела острую реакцию на стресс.

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Автор: 

Харьковская область (1243) Купянский район (288) Мирное (3)


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