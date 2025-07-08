Один человек погиб в результате обстрела Купянска
8 июля в результате российских обстрелов Купянска погиб один человек, еще двое ранены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Около 12:40 российская армия нанесла авиационный удар по г. Купянску. В результате атаки взрывное ранение получила 65-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500.
Впоследствии оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. Погиб 68-летний мужчина. Женщина 66 лет получила острый шок.
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Чайка Київ
показать весь комментарий08.07.2025 21:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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