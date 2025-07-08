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Новости Обстрелы Купянска
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Один человек погиб в результате обстрела Купянска

Последствия обстрела Купянска

8 июля в результате российских обстрелов Купянска погиб один человек, еще двое ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Около 12:40 российская армия нанесла авиационный удар по г. Купянску. В результате атаки взрывное ранение получила 65-летняя женщина. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500.

Впоследствии оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. Погиб 68-летний мужчина. Женщина 66 лет получила острый шок.

Читайте: Три человека пострадали в результате обстрелов Купянска. ФОТО

Автор: 

Харьковская область (1233) Купянский район (287) Купянск (699) война в Украине (5102)


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08.07.2025 21:31 Ответить
 
 