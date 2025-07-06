Три человека пострадали в результате обстрелов Купянска. ФОТО
6 июля россияне наносили удары по городу Купянск Харьковской области, пострадали 3 человека.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Так около 14:20 российский FPV-дрон ударил по г. Купянск. Повреждено домовладение, 73-летняя женщина получила взрывное ранение.
Впоследствии в 17:10 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. У мужчины 56 лет - острый шок. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом.
Позже в 20:40 российская армия повторно ударила по городу.
"Загорелся частный жилой дом. 67-летняя женщина получила взрывное ранение и акубаротравму - пострадавшую госпитализировали в больницу. Уточняется, какой именно вид вооружения применил враг", - говорится в сообщении.
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