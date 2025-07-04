Россияне нанесли удар по центру Купянска: погибла женщина, еще три человека ранены. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 4 июля российские войска нанесли удар по гражданским жителям Купянска в Харьковской области, в результате чего есть погибшая и раненые.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российский снаряд попал в центральной части города, возле магазина. К сожалению, погибла 55-летняя женщина.



Сообщается, что еще два человека получили взрывные ранения - 56-летний мужчина и 61-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали, медики стабилизируют их состояние.

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Позже в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что российская армия произвела артиллерийский обстрел жилищного квартала в городе Купянске около 14:00.

По данным прокуратуры, взрывные ранения получили три человека: 56-летний мужчина, а также две женщины - 66 и 56 лет.

Также повреждены магазин, детская площадка, выбиты окна в многоквартирных домах.





