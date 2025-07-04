Сутки в Харьковской области: от вражеских атак пострадали пять жителей, среди них беременная. ФОТО
За прошедшие сутки враг атаковал два района Харьковской области: Купянский и Изюмский. В результате российских обстрелов пострадали пять человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 38 неуправляемых авиационных ракет;
- 8 КАБ;
- 12 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
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