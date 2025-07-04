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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки в Харьковской области: от вражеских атак пострадали пять жителей, среди них беременная. ФОТО

За прошедшие сутки враг атаковал два района Харьковской области: Купянский и Изюмский. В результате российских обстрелов пострадали пять человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 38 неуправляемых авиационных ракет;
  • 8 КАБ;
  • 12 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).

На трассе в Ольховатской громаде российский дрон попал в автомобиль ВАЗ-2108. Пострадали 57-летний мужчина и 51-летняя женщина.

В селе Савинцы в результате удара беспилотника повреждены дома, линии электропередач, легковой автомобиль. Телесные повреждения получил мужчина. 22-летнюю беременную женщину с острой реакцией на стресс доставили в больницу.

Днем россияне нанесли удар предварительно реактивными системами залпового огня по частному сектору села Бойни Боровской громады Изюмского района. В результате попадания горел жилой дом и придомовые застройки. Площадь пожара составила 150 м кв. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работали 12 спасателей на 2 пожарных автоцистернах и медицинский расчет ГСЧС.

В селе Вишневое Изюмского района произошел взрыв, в результате которого пострадал местный житель. Мужчина 1969 года рождения нашел в поле взрывоопасный предмет и принес его домой. Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал. Пострадавший получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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Последствия вражеских обстрелов Харьковской области
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

Автор: 

обстрел (28318) Харьковская область (1214) Изюмский район (100) Бойни (1) Вишневое (1) Савинцы (1)


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