Доба на Харківщині: від ворожих атак постраждали п’ятеро жителів, серед них вагітна. ФОТО

Упродовж минулої доби ворог атакував два райони Харківської області: Куп'янський та Ізюмський. Внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

38 некерованих авіаційних ракет;

8 КАБ;

12 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

На трасі у Вільхуватській громаді російський дрон влучив в автомобіль ВАЗ-2108. Постраждали 57-річний чоловік та 51-річна жінка.

У селі Савинці внаслідок удару безпілотника пошкоджено будинки, лінії електропередач, легковий автомобіль. Тілесні ушкодження дістав чоловік. 22-річну вагітну жінку з гострою реакцією на стрес доставили до лікарні.

Вдень росіяни завдали удару попередньо реактивними системами залпового вогню по приватному сектору села Бойні Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання горів житловий будинок та надвірні забудови. Площа пожежі склала 150 м кв. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. На місці події працювали 12 рятувальників на 2 пожежних автоцистернах та медичний розрахунок ДСНС.

У селі Вишневе Ізюмського району стався вибух, у результаті якого постраждав місцевий мешканець. Чоловік 1969 року народження знайшов у полі вибухонебезпечний предмет та приніс його додому. Під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалий отримав травми. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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