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Новини Фото Обстріли Куп’янська
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Росіяни вдарили по центру Куп’янська: загинула жінка, ще трьох людей поранено. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 4 липня російські війська завдали удару по цивільних жителях Куп’янська в Харківській області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський снаряд поцілив у центральній частині міста, біля магазину. На жаль, загинула 55-річна жінка.

Повідомляється, що ще двоє людей зазнали вибухових поранень – 56-річний чоловік і 61-річна жінка. Постраждалих госпіталізували, медики стабілізують їхній стан.

Також дивіться: Доба на Харківщині: від ворожих атак постраждали п’ятеро жителів, серед них вагітна. ФОТО

Пізніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що російська армія здійснила артилерійський обстріл житлового кварталу в місті Купʼянськ близько 14:00.

За даними прокуратури, вибухові поранення дістали троє людей: 56-річний чоловік, а також дві жінки - 66 та 56 років.

Також пошкоджено магазин, дитячий майданчик, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

Удар РФ по Купʼянську 4 липня
Удар РФ по Купʼянську 4 липня
Удар РФ по Купʼянську 4 липня

Автор: 

обстріл (29640) Харківська область (1229) Куп’янський район (280) Куп’янськ (822)


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04.07.2025 15:07 Відповісти
 
 