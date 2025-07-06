Три людини постраждали внаслідок обстрілів Куп’янська. ФОТО

6 липня росіяни завдавали ударів по місту Куп'янськ Харківської області, постраждали 3 людини.

Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Так близько 14:20 російський FPV-дрон вдарив по м. Купʼянськ. Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка дістала вибухове поранення.

Згодом о 17:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. У чоловіка 56 років — гострий шок. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

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Пізніше о 20:40 російська армія повторно вдарила по місту.

"Загорівся приватний житловий будинок. 67-річна жінка отримала вибухове поранення та акубаротравму — потерпілу госпіталізували до лікарні. Уточнюється, який саме вид озброєння застосував ворог", - йдеться в повідомленні

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