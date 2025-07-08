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Новини Обстріли Куп’янська
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Одна людина загинула внаслідок обстрілу Куп’янська

Наслідки обстрілу Куп’янська

8 липня внаслідок російських обстрілів Куп'янська загинула одна людина ще двоє поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по м. Купʼянськ. Внаслідок атаки вибухове поранення дістала 65-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.

Згодом  окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку.

Читайте: Три людини постраждали внаслідок обстрілів Куп’янська. ФОТО

Автор: 

Харківська область (1250) Куп’янський район (285) Куп’янськ (824) війна в Україні (5140)


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08.07.2025 21:31 Відповісти
 
 