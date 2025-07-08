Одна людина загинула внаслідок обстрілу Куп’янська
8 липня внаслідок російських обстрілів Куп'янська загинула одна людина ще двоє поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
Близько 12:40 російська армія завдала авіаційного удару по м. Купʼянськ. Внаслідок атаки вибухове поранення дістала 65-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.
Згодом окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку.
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показати весь коментар08.07.2025 21:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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