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Новини Фото Обстріли Куп’янщини
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Одна людина загинула внаслідок російської атаки на Куп’янщину. ФОТОрепортаж

25 червня російські війська били по Куп'янському району Харківщини авіаційними бомбами та артилерією.

Про це пише Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 25 червня орієнтовно о 10:00 російська армія завдала авіаційного удару по с. Григорівка Куп’янського району. Попередньо, окупанти скинули на населений пункт чотири ФАБ-250 з УМПК. Пошкоджено більше 10 домоволодінь.

Крім того, близько 14:30 збройні сили рф здійснили обстріл с. Петро-Іванівка Куп’янського району. Загинув 60-річний чоловік.

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Наслідки обстрілів Куп'янщини

Зруйнована російським обстрілом будівля на Куп'янщині

Внаслідок російських ударів по Куп'янщині загинула одна людина

Автор: 

обстріл (29527) Харківська область (1185) Куп’янський район (267) війна в Україні (5000)


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