Один человек погиб в результате российской атаки на Купянский район. ФОТОрепортаж
25 июня российские войска били по Купянскому району Харьковщины авиационными бомбами и артиллерией.
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 25 июня ориентировочно в 10:00 российская армия нанесла авиационный удар по с. Григорьевка Купянского района. Предварительно, оккупанты сбросили на населенный пункт четыре ФАБ-250 с УМПК. Повреждено более 10 домовладений.
Кроме того, около 14:30 вооруженные силы рф осуществили обстрел с. Петро-Ивановка Купянского района. Погиб 60-летний мужчина.
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