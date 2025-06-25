Один человек погиб в результате российской атаки на Купянский район. ФОТОрепортаж

25 июня российские войска били по Купянскому району Харьковщины авиационными бомбами и артиллерией.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 25 июня ориентировочно в 10:00 российская армия нанесла авиационный удар по с. Григорьевка Купянского района. Предварительно, оккупанты сбросили на населенный пункт четыре ФАБ-250 с УМПК. Повреждено более 10 домовладений.

Кроме того, около 14:30 вооруженные силы рф осуществили обстрел с. Петро-Ивановка Купянского района. Погиб 60-летний мужчина.

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