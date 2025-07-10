Враг в очередной раз атаковал Купянский район: двое людей погибли, еще четверо — пострадали

Вследствие российских ударов по Купянскому району Харьковщины погибли два человека.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Около 10:00 оккупанты обстреляли село Канцедаловка Купянского района: ранена 59-летняя женщина.

Впоследствии войска РФ ударили по остановке общественного транспорта в городе Купянск. Погиб мужчина.

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"Ориентировочно в 14:20 российская армия осуществила артиллерийский обстрел с. Мирное Купянского района. 57-летний мужчина получил ранения, 66-летняя женщина получила острый шок. Вечером жилой квартал в г. Купянск находился под огнем оккупантов. Погиб 43-летний мужчина. У 72-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс", - рассказали правоохранители.

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