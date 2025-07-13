Одна людина постраждала внаслідок атаки дрона на Чугуївський район

13 липня близько 13:30 ворожий FPV-дрон атакував село Караїчне Чугуївського району Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"Боєприпас було скинуто на поле під час збору врожаю: поранення дістав 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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