Сутки на Харьковщине: погиб человек, еще семеро пострадали, среди них четверо полицейских. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, артиллерию, БпЛА, FPV-дроны, били из РСЗО. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
В Купянском районе враг FPV-дроном прицельно атаковал служебный автомобиль, четверо полицейских ранены. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В селе Ольховатка в результате взрыва неизвестного предмета погиб 46-летний мужчина.
В селе Грушевка Кондрашевской громады пострадали 58-летний и 79-летний мужчины;
В Чугуевском районе в результате сброса с вражеского дрона в поле во время работы пострадал 56-летний водитель сельскохозяйственной техники. С ранениями мужчина обратился в медицинское учреждение.
Враг также атаковал БпЛА Немышлянский район Харькова.
За сутки россияне применяли по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 ракета (предварительно);
- 7 КАБ;
- 4 БпЛА типа "Шахед";
- 4 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 4 fpv-дрона.
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