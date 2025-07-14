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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: погиб человек, еще семеро пострадали, среди них четверо полицейских. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, артиллерию, БпЛА, FPV-дроны, били из РСЗО. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

В Купянском районе враг FPV-дроном прицельно атаковал служебный автомобиль, четверо полицейских ранены. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В селе Ольховатка в результате взрыва неизвестного предмета погиб 46-летний мужчина.

В селе Грушевка Кондрашевской громады пострадали 58-летний и 79-летний мужчины;

В Чугуевском районе в результате сброса с вражеского дрона в поле во время работы пострадал 56-летний водитель сельскохозяйственной техники. С ранениями мужчина обратился в медицинское учреждение.

Враг также атаковал БпЛА Немышлянский район Харькова.

За сутки россияне применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 ракета (предварительно);
  • 7 КАБ;
  • 4 БпЛА типа "Шахед";
  • 4 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 4 fpv-дрона.

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Харьковская область
Харьковская область
Харьковская область

Автор: 

Харьков (7658) Харьковская область (1267) Купянский район (294) Харьковский район (430) Чугуевский район (171) Грушевка (2) Ольховатка (6)


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14.07.2025 10:34 Ответить
 
 