Сутки на Харьковщине: погиб человек, еще семеро пострадали, среди них четверо полицейских. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. Против мирного населения россияне применили управляемые авиабомбы, артиллерию, БпЛА, FPV-дроны, били из РСЗО. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

В Купянском районе враг FPV-дроном прицельно атаковал служебный автомобиль, четверо полицейских ранены. Их госпитализировали в медицинское учреждение. В селе Ольховатка в результате взрыва неизвестного предмета погиб 46-летний мужчина.

В селе Грушевка Кондрашевской громады пострадали 58-летний и 79-летний мужчины;

В Чугуевском районе в результате сброса с вражеского дрона в поле во время работы пострадал 56-летний водитель сельскохозяйственной техники. С ранениями мужчина обратился в медицинское учреждение.

Враг также атаковал БпЛА Немышлянский район Харькова.

За сутки россияне применяли по Харьковщине различные виды вооружения:

1 ракета (предварительно);

7 КАБ;

4 БпЛА типа "Шахед";

4 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Молния";

4 fpv-дрона.

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