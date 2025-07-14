Армия РФ атаковала Харьков беспилотником: попадание в проезжую часть

Утром 14 июля зафиксирован удар беспилотником по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов

"Предварительно вражеский дрон "Молния" - тип БПЛА уточняется - ударил по проезжей части в Немышлянском районе города. Сейчас информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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