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Новости Атака беспилотников на Харьковщину
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Россияне атаковали промышленное предприятие в Чугуеве, - мэр

Последствия атаки российского дрона на Чугуев 14 июля

Россияне атаковали промышленное предприятие в Чугуеве на Харьковщине.

Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские обстрелы не прекращают наносить ущерб нашей громаде. Около полуночи "Шахеды" атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие. По состоянию на сейчас пострадавших нет, службы выехали на место. Берегите себя и не игнорируйте тревоги", - рассказала она.

Читайте: Один человек пострадал в результате атаки дрона на Чугуевский район

Автор: 

беспилотник (3926) Харьковская область (1267) Чугуевский район (171) Чугуев (14) война в Украине (5192)


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бачю вже нікого це не дуже і цікавить.
привчили дві мразоти - зелена і кацапська вже нічому не вдивлятися...
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14.07.2025 04:27 Ответить
Іди спи, й вчи українську, дблблд
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14.07.2025 06:25 Ответить
Шабунін - хоч цілий?
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14.07.2025 06:46 Ответить
 
 