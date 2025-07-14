Россияне атаковали промышленное предприятие в Чугуеве, - мэр
Россияне атаковали промышленное предприятие в Чугуеве на Харьковщине.
Об этом сообщила городской голова Галина Минаева, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские обстрелы не прекращают наносить ущерб нашей громаде. Около полуночи "Шахеды" атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие. По состоянию на сейчас пострадавших нет, службы выехали на место. Берегите себя и не игнорируйте тревоги", - рассказала она.
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